Arnaut Danjuma maakt toptransfer en gaat Champions League in

Woensdag, 18 augustus 2021 om 12:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:24

Arnaut Danjuma vervolgt zijn loopbaan bij Villarreal, zo meldt Fabrizio Romano. De 24-jarige vleugelspits komt voor een bedrag van 23,5 miljoen euro over van Bournemouth en tekent een contract voor vijf seizoenen. Danjuma vliegt woensdag naar Spanje om de medische keuring te ondergaan en zijn transfer af te ronden.

Met de transfer wordt de tweevoudig Oranje-international beloond voor een meer dan uitstekend seizoen. Bij Bournemouth was Danjuma afgelopen jaargang goed voor liefst 17 goals en 8 assists in 37 officiële wedstrijden. De aanvaller mag zich verheugen op spelen in de Champions League: Villarreal kwalificeerde zich voor het miljardenbal door de Europa League te winnen.

Zijn goede prestaties bleven niet onopgemerkt, want ook Aston Villa en Olympique Lyon werden deze zomer genoemd als belangstellende clubs. Danjuma kiest nu dus voor een stap omhoog naar Villarreal, de nummer zeven van het afgelopen seizoen in LaLiga. De linksbuiten doorliep de jeugdopleiding van PSV, maar wist daar niet door te breken. Via NEC en Club Brugge belandde hij twee jaar geleden voor 16,4 miljoen euro bij Bournemouth. In 2018 kwam hij onder Ronald Koeman twee keer uit voor het Nederlands elftal.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad voegt toe dat de twee vorige Nederlandse clubs van Danjuma meeprofiteren van de transfer. Zo ontvangt PSV 660.000 euro aan opleidingsvergoeding, terwijl NEC een vergoeding krijgt van in totaal 235.000 euro.