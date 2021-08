Clarence Seedorf kraakt KNVB: ‘Onder druk is er gekozen voor Van Gaal’

Maandag, 9 augustus 2021 om 09:27

Clarence Seedorf plaatst zijn vraagtekens bij de aanstelling van Louis van Gaal als bondscoach van het Nederlands elftal. De oud-middenvelder schrijft in zijn column in NRC dat er ‘zo weinig frisse ideeën’ naar buiten komen bij de KNVB. Seedorf stelt dat er ‘onder druk’ is gekozen voor Van Gaal en had hem liever in een andere rol aangesteld zien worden.

“Ik zal me respectvol uiten over de persoon die mij ooit heeft gelanceerd in deze mooie maar bizarre voetbalwereld, Louis van Gaal. Door voor de derde keer het bondscoachschap te accepteren, heeft hij duidelijk niet de eer aan zichzelf gehouden. De derde plaats in 2014 was dus niet genoeg voor hem en daar heb ik respect voor”, zo begint Seedorf. Hij signaleert echter dat er ‘zo weinig frisse ideeën’ bij de KNVB naar buiten komen en dat ‘angst de grootste adviseur van de beleidsmakers’ is gebleken.

“Lef tonen kan tot verlies leiden maar het herhalen van keuzes waaruit geen enkele progressie blijkt, zie ik als een probleem dat opgelost moet worden”, vervolgt Seedorf. De oud-middenvelder van Ajax, Sampdoria, Real Madrid, Internazionale, AC Milan en Botafogo dicht de KNVB ‘een ongelofelijk potentieel’ toe. “Maar blijkbaar zit het ergens vast. Waar vernieuwing nodig is, komt er iets ouds uit de bus en waar een krachtige stelling nodig is, zoals onlangs bij de boycot van sociale media vanwege racistische uitlatingen, hield de bond met trots vast aan zeer pijnlijke principes. Onder druk presteren is een capaciteit waar spelers, coaches en beleidsmakers mee om moeten weten te gaan, en dat was hier duidelijk niet het geval.”

“Onder druk is er gekozen voor Van Gaal, met weer Danny Blind erbij – die nog niet zo lang geleden als assistent en als hoofdcoach niet goed heeft gepresteerd met Oranje – en met Henk Fraser, die al jaren goed bezig is in Nederland maar zich nu moet neerleggen bij een rol als assistent”, schrijft Seedorf. Hij denkt dat Van Gaal zijn ‘onbetwiste kwaliteiten’ als trainer zal tonen. “Toch had ik hem liever gezien als adviseur voor het technisch beleid of als mentor van de coaches die de trainersopleiding volgen. Daar zou zijn kennis het meeste kunnen betekenen voor de volgende generatie coaches en spelers.”