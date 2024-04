Johan Derksen is helemaal klaar met Clarence Seedorf: ‘Vier keer gefaald’

Johan Derksen kan niets met de uitspraken van Clarence Seedorf, zo zegt de uitgesproken analist maandagavond in Vandaag Inside. De voormalig middenvelder van onder meer Ajax, AC Milan en het Nederlands elftal zette zich afgelopen weekend opnieuw in voor meer ‘verbinding in het voetbal’. Seedorf zei daarbij onder meer dat het treurig is dat hij zaken als racisme nog moet aankaarten, maar Derksen houdt er een andere mening op na.

Seedorf gaf afgelopen weekend meerdere interviews over de huidige situatie in de voetballerij. Zo ging hij onder meer in gesprek met de NOS. Seedorf ziet anno 2024 nog altijd veel racisme in het voetbal. “Vinicius staat nu even centraal, maar er gebeuren elke dag zulke dingen. Hiervoor was het Romelu Lukaku. Of Mario Balotelli. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om hier wat aan te doen. De verantwoordelijkheid ligt echt niet bij degene die racistisch bejegend wordt.”

“Het gaat om al die anderen, die van zichzelf denken dat ze geen racist zijn”, aldus Seedorf. “Ze moeten opstaan tegen mensen die zich racistisch uitlaten. Alleen dan maken we stappen. Maar er is nog een lange weg te gaan. Discriminatie gaat ook niet alleen over racisme. Er moet voor iedereen gelijkheid zijn. Daar maak ik me hard voor.” Wilfred Genee was zaterdagavond commentator bij het duel, terwijl Derksen vanuit huis aandachtig toeschouwer was.

Derksen is kritisch op de manier hoe de voormalig prof zich presenteert. “Seedorf, die zegt dan melodramatisch ‘dat dit nodig is’... Die vindt dus dat er racisme is binnen het voetbal. Van de tribunes zal ik het niet ontkennen, daar worden de meest vreselijke dingen geroepen. Maar onderling valt het mij altijd op dat in Nederland, maar ook in Engeland, waar héél veel zwarte spelers lopen, de spelers onderling heel prettig met elkaar omgaan.”

De Snor ontkent niet dat er weinig zwarte coaches zijn, maar stelt dat in het geval van Seedorf daar een simpele reden voor is. "Hij heeft bij vier verschillende clubs zijn kans gehad en hij is overal binnen de kortst mogelijke tijd ontslagen. Niet omdat hij zwart was, maar omdat de resultaten niet goed waren. Voor zijn makkers Gullit en Davids geldt eigenlijk hetzelfde. Die hebben als coach ook nergens gepresteerd."

Derksen vindt het dan ook overdreven dat Seedorf zo vaak zegt ‘dat dit nodig is’. De tv-maker denkt zelfs dat hij handelt uit zijn eigen belang. “Hij bedoelt: ik ben de grote Seedorf en ik heb geen werk als coach. Nee, omdat je vier keer gefaald hebt.” Volgens Derksen draait het helemaal niet om huidskleur, maar om kwaliteit.

Om zijn argument aan te sterken noemt Derksen nog een aantal voorbeelden. “Uit de eerdere generaties hebben Gullit, Seedorf en Davids toch een kans gehad? Rijkaard is zelf gestopt, Henk ten Cate heeft het goed gedaan, en Michael Reiziger loopt bij Oranje.”

De trainerscarrière van Seedorf staat momenteel op een laag pitje. In 2019 werd hij ontslagen als bondscoach van Kameroen, na eerdere korte avonturen bij AC Milan, Shenzhen FC en Deportivo La Coruña. Wel is Seedorf sinds afgelopen zomer lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB.

