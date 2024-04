Play To Unite: Ajax en BIF All Stars organiseren oefenduel in kader gelijkheid

Aankomend weekend is het Olympisch Stadion het decor voor een speciale wedstrijd tussen BIF All Stars en de Ajax Legends. De vriendschappelijke krachtmeting staat in het teken van het overbrengen van eenheid en kameraadschap.

De BIF All Stars, gehost en georganiseerd door de Black Impact Foundation, is in het leven geroepen om inclusiviteit en gelijkheid te bevorderen onder het evenementthema ‘Play To Unite’.

Op de officiële clubwebsite legt de organisatie breder uit waarom het initiatief is opgericht. “In een wereld die meer verdeeld is dan ooit, geloven wij dat sport de kracht heeft om mensen te verenigen. Daarom zijn we de BIF All Stars gestart: een uniek, wereldwijd collectief van voormalige voetballegendes van Afrikaanse afkomst en daarbuiten die spelen om te verenigen, te verbinden en te inspireren.”

“De BIF All Stars leggen een bijzondere nadruk op het betrekken van jongeren en hun gemeenschappen, met een sociaal nevenprogramma dat lokale jongeren de kans geeft om hun helden te ontmoeten. De BIF All Stars zullen actief deelnemen aan het bereiken van de lokale gemeenschap, waarbij jongeren worden geïnspireerd, gemotiveerd en mondiger gemaakt door middel van plezier, spel en zinvolle dialoog”, valt er verder te lezen.

De opbrengst van de evenementen waaraan het elftal deelneemt zal worden besteed aan het bevorderen van initiatieven op het gebied van sport, studiebeurzen, gezondheid en gemeenschapsvorming. Er worden ook bijdragen geleverd aan stichtingen en jeugdprogramma’s in de gastlanden van de All Stars.

De indrukwekkende spelerslijst van Afrikaanse komaf bestaat uit onder meer Didier Drogba, Sol Campbell, Cafú, Sulley Muntari, Nwankwo Kanu, Jimmy Floyd Hasselbaink en de doelman Dida.

Aan Amsterdamse zijde doen onder meer Jari Litmanen, Frank de Boer, Maxwell en Wesley Sneijder mee. Clarence Seedorf, Michael Reiziger en Edgar Davids spelen bij beide elftallen mee.

Aankomende zaterdag spelen de All Stars dus tegen de Ajax Legends, dat onlangs nog op Anfield tegen de Liverpool Legends speelde. Om 20:30 uur wordt er afgetrapt in het Olympisch Stadion, maar het stadion opent al twee uur eerder. Kaarten zijn nog steeds te koop op de website.

