Perez: ‘Is het voor Ajax geen optie om hem aan de selectie toe te voegen?’

Maandag, 9 augustus 2021 om 08:48

Als het aan Kenneth Perez ligt, gaat Ajax de mogelijkheden onderzoeken om Christian Eriksen terug te halen. De aanvallende middenvelder werd getroffen door een hartstilstand in de eerste EK-wedstrijd van Denemarken tegen Finland. Hij kreeg vervolgens een ICD, een onderhuidse defibrillator die ingrijpt bij hartproblemen. Daarmee mag hij in principe niet uitkomen in de Serie A.

“Ik hoor dat ze het heel vaak over Bergwijn hebben. Maar ik zat te denken: je mag in Italië niet met een defibrillator voetballen”, zo begint Perez in het programma De Ultieme Voorbeschouwing van ESPN. Italië hanteert in dit opzicht bijzonder strenge regels ten opzichte van andere landen, daar Daley Blind bijvoorbeeld bij in Nederland wel met een ICD mag spelen. Tests worden bijvoorbeeld ook niet uitgevoerd door de clubs, maar door de Italiaanse voetbalbond.

Het artikel gaat verder onder de video Ten Hag verdedigt Tagliafico: 'Maar dit is een 'wake up call' voor Ajax Meer videos

Leden van de medische commissie en het technisch wetenschappelijk comité van de Italiaanse voetbalbond lieten recentelijk al doorschemeren dat Eriksen vermoedelijk geen toestemming krijgt om in de Serie A te spelen. Inter heeft hierover nog niets gecommuniceerd. Eriksen keerde vorige week terug in Milaan. Perez: “Nederland is een van de weinige landen waar je wel mag spelen met een defibrillator. Zou het voor Ajax geen optie kunnen zijn om te onderzoeken of ze hem aan de selectie kunnen toevoegen?”

Marciano Vink vraagt zich af op welke positie Eriksen bij Ajax zou moeten spelen, daar de Amsterdammers ook Mohammed Kudus nog in de gelederen hebben. “De positie van Klaassen. Kudus te veel geblesseerd om daar echt rekening mee te houden”, antwoordt Perez. “Ik hoor dat ze Álvarez niet willen verkopen. Maar alsjeblieft, zeg. Dan kun je met een middenveld met Eriksen, Gravenberch en Klaassen gaan spelen. Het duurt natuurlijk wel even voor Eriksen weer op niveau is.”

“Je kan hem zonder al te veel concurrentie ophalen, want er zijn weinig landen in Europa waar hij mag spelen”, gaat Perez verder. “Inter zal denken: oké. Je kunt nog zoveel verdienen, maar als je niet mag voetballen. Laten we zeggen dat hij acht miljoen verdient. Dan moet Inter hem acht miljoen geven, terwijl hij niet mag voetballen. Het gaat er sowieso meer om dat hij weer lekker kan voetballen.”

“Ik denk dat Ajax vooral kijkt naar Kudus, om hem te ontwikkelen en voor veertig of vijftig miljoen te verkopen. In potentie heeft hij wel die mogelijkheden. Natuurlijk is het koffiedik kijken, maar er zijn dingen waarvan ik zeg: als hij zich ontwikkelt, kan hij voor Ajax een hele goede speler zijn”, zo voorspelt Vink. Hans Kraay junior denkt echter dat Kudus uiteindelijk op een andere positie terecht gaat komen. “Hij is gehaald als een nummer tien, maar ik denk dat hij de opvolger van Gravenberch kan zijn als linkercontroleur. Daar is hij beter dan op tien.”