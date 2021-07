Kranten hard voor Feyenoord: ‘In zijn eentje vertelt hij het verhaal’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 06:57 • Laatste update: 08:52

Feyenoord kende donderdagavond een matige start van het avontuur in de Conference League. De Rotterdammers kwamen in de Kosovaarse hoofdstad Pristina niet voorbij FC Drita, dat erin slaagde om een 0-0 gelijkspel op het scorebord te houden. De Nederlandse ochtendkranten zijn erg hard voor Feyenoord en schrijven dat het spel ‘pijn deed aan de ogen’ en ‘het predicaat Europees voetbal niet verdiende’.

‘Feyenoord doet pijn aan de ogen in Kosovo’, kopt De Telegraaf. “Spits Naoufal Bannis kreeg van Slot de voorkeur boven Robert Bozenik. De jongeling stuitte in de beginfase op de doelman. Feyenoord speelde daarna in een veel te laag tempo om het defensieve FC Drita in de problemen te brengen. Slot wil graag dat zijn elftal de tegenstander vol onder druk zet, maar wat als een tegenstander de bal niet wil hebben? De tweede helft was niet veel beter, maar Feyenoord had alsnog kunnen toeslaan”, zo wordt er gewezen op de grote kansen voor Guus Til (naast) en Franco Antonucci (paal).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het Algemeen Dagblad constateert na het doelpuntloze gelijkspel in Kosovo dat Feyenoord snel een spits of een doelpuntenmaker nodig heeft om dit seizoen een rol van betekenis te kunnen spelen. “De constatering dat er voor Feyenoord niet heel veel meer in zat is op dat moment haast van Arne Slot’s gezicht af te lezen”, schrijft de krant. “Om nu te zeggen dat de Rotterdammers zich enorm tekortdeden met de vlakke remise? Niet bepaald. En dat beseft de coach, direct na zijn officiële debuut op de Feyenoord-bank, als hij de zweetparels van zijn gezicht veegt.”

Naoufal Bannis maakte in Kosovo geen grote indruk in de punt van de aanval bij Feyenoord. “Hoe hard Bannis ook werkt en hoe technisch begaafd hij vermoedelijk ook is; voor het niveau dat de Rotterdammers nastreven oogt de jongeling nog wel erg licht”, zo luidt de conclusie. “In zijn eentje vertelt Bannis in de Kosovaarse hoofdstad daarmee het verhaal van zijn elftal. Het is aanhoudend wachten op het doelpunt dat er nooit gaat komen. Feyenoord heeft weliswaar een overwicht, maar in kansrijke positie komt de ploeg zelden. Ook omdat nieuweling Til zich te weinig kan laten zien, de slordige Kökçü zijn ‘nummer tien-status’ nooit kan waarmaken, en Bryan Linssen vanaf rechts amper in het spel voor komt.”

Trouw kopt dat het debuut van Feyenoord in de Conference League ‘het predicaat Europees voetbal niet verdiende’. “FC Drita had voor deze wedstrijd uit moeten wijken naar een stadionnetje in Pristina omdat het eigen gammele onderkomen in Gjilan niet aan de UEFA-eisen voldeed”, zo wordt er geconstateerd. “Bannis miste in het begin een kans. Dat was door gemakzucht en een schrijnend gebrek aan creativiteit een van de weinige echte mogelijkheden die Feyenoord kon afdwingen. FC Drita - geschat niveau: Nederlandse eerste divisie - had amper overtredingen nodig om Feyenoord van zich af te houden.”