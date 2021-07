Sneijder noemt de verklaring van Schmidt over bankzitter Ihattaren ‘onzin’

Woensdag, 21 juli 2021 om 23:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:26

Roger Schmidt heeft woensdagavond een verklaring gegeven voor het niet inbrengen van Mohamed Ihattaren tegen Galatasaray. PSV won het duel in de tweede voorronde van de Champions League met overtuigende cijfers (5-1), maar voor de aanvallende middenvelder was er geen rol weggelegd. Ihattaren was zichtbaar geïrriteerd dat hij geen minuten mocht maken. Hoewel Schmidt zegt dat het geen ‘speciale beslissing’ was, zijn Jan Boskamp en Wesley Sneijder het er in de studio van RTL 7 over eens dat er meer speelt.

“Wat deze wedstrijd over de situatie van Mohamed Ihattaren zegt? Voor Mo is het precies hetzelfde als voor alle andere spelers op de bank”, vertelt Schmidt na afloop van de krachtmeting. “Er waren veel spelers die vanavond niet gespeeld hebben. Ik moet mijn keuzes maken voor de basiself, en daarna moet ik ook de juiste beslissingen nemen wat betreft de wissels. De vier spelers die erin kwamen zijn de mannen die ik op dat moment nodig had. Bij die wissels hangt het natuurlijk ook altijd van de tussenstand en de posities af. Vanavond hebben we een hele goede wedstrijd gehad en de spelers op de bank waren positief; ook zij die geen minuut hebben gekregen”, aldus de oefenmeester.

Ihattaren bleef negentig minuten op de bank en verbeet zichtbaar de pijn, zelfs toen het laatste fluitsignaal klonk en de 5-1 eindstand een feit was. Ryan Thomas, Pablo Rosario, Davy Pröpper en Cody Gakpo konden wel rekenen op een invalbeurt. Desgevraagd laat Schmidt weten dat Ihattaren zeker niet hoeft te vertrekken bij PSV. “Er waren ook andere spelers die niet gespeeld hebben, dus het was niets speciaals. Het is niet zo dat hij meer een invalbeurt verdient dan andere spelers. Mo Ihattaren is een belangrijke speler voor ons, het is een aardige kerel en ik hoop dat hij zich goed ontwikkelt. Als hij beter gaat presteren dan zijn concurrenten, dan speelt hij gewoon”, besluit de trainer.

Tijdens de nabeschouwing merkt Sneijder op dat Ihattaren ‘niet gelukkig’ is en dat Schmidt mogelijk afspraken niet is nagekomen. “Wat zijn status nu is? Nou dat lijkt me duidelijk”, zegt Sneijder. “Als hij zorgt dat hij beter wordt dan degene op zijn positie, dan speelt hij gewoon. Maar we zaten net een beetje op hem te letten na de wedstrijd. Je ziet dat iedereen bij elkaar loopt en Ihattaren loopt er een beetje achteraan. Je kan wel duidelijk zien dat hij niet gelukkig is.”

“Op een gegeven moment zegt Schmidt: ‘Mo is hetzelfde als alle andere spelers.’ Maar dat is natuurlijk onzin”, vervolgt de analyticus. “Als je kijkt naar de bank, dan zie je dat hij degene is met de meeste potentie. Hij is misschien wel de belangrijkste speler van de club. Daar ga je natuurlijk op een andere manier mee om. Gezien zijn teleurstelling na de wedstrijd, lijkt het erop dat dit dus niet de afspraak was”, aldus Sneijder, die bijval krijgt van Boskamp. “Met alle respect, maar als je Thomas nog voor je moet dulden, dan weet je het al... Kijk, hij kan het vast wel hebben als Cody Gakpo erin komt, dan snapt Mo het misschien wel. Maar Thomas...”, oppert Boskamp.