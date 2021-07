'Messi zal nooit beter zijn dan Maradona, al wint hij vier WK's op rij'

Dinsdag, 13 juli 2021 om 16:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:11

Mario Kempes velt enkele dagen na het veroveren van de Copa América een duidelijk oordeel over Lionel Messi. De oud-aanvaller van Argentinië, tweemaal trefzeker tegen het Nederlands elftal in de WK-finale van 1978, is van mening dat Messi ondanks al zijn successen door de jaren heen niet van hetzelfde niveau is als Diego Maradona. De in november vorig jaar overleden legende loodste de Argentijnen in 1986 naar de wereldtitel. Messi daarentegen is nog nooit wereldkampioen geweest.

"Messi heeft de pech dat hij wordt gezien als de opvolger van Maradona", zo oordeelt Kempes in gesprek met ESPN Mexico. "En met de populariteit die Diego nog steeds over de hele wereld geniet is het heel moeilijk voor Messi om uit zijn schaduw te stappen. Hij is bij de Argentijnse ploeg ook heel lang verstoken gebleven van een prijs. Het winnen van de Copa América zal veel voor hem en de nationale ploeg betekenen, maar voor de supporters ligt dat anders. Hij zal nooit beter zijn dan Maradona, al wordt hij vier keer wereldkampioen op rij. Die wereldtitel heeft Messi nog steeds niet te pakken", zo krijgt de spelmaker van Barcelona in duidelijke bewoordingen mee.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Beelden van Neymar en Messi na Copa América-finale gaan viraal

De sterspelers hadden een onderonsje na de finale van de Copa América. Lees artikel

Kempes heeft zich in het verleden wel vaker kritisch opgesteld ten opzichte van Messi. De voormalig topschutter zette onder meer vraagtekens bij het winnen van de Gouden Bal van de sterspeler op het WK van 2014. "Messi haalde op het WK bij lange na niet zijn niveau. Hij mag in de groepsfase dan wel vier keer hebben gescoord, daarna heeft hij niet laten zien waarom hij tot beste speler is verkozen", zei de verbaasde Kempes zeven jaar geleden nadat de Argentijnen in de finale met 1-0 hadden verloren van Duitsland.

Messi wist zondag dan eindelijk een prijs te veroveren met de Argentijnse ploeg, nadat hij met La Albiceleste in het verleden driemaal ten onder ging in de finale van de Copa América. In de finale in en tegen Brazilië tekende Ángel Di María in de 22ste minuut voor de winnende treffer voor Argentinië.