Beelden van Neymar en Messi na Copa América-finale gaan viraal

Zondag, 11 juli 2021 om 07:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:49

Een doelpunt van Angel Di María gaf zaterdagavond lokale tijd de doorslag in de finale van de Copa América tussen Brazilië en Argentinië: 0-1. Na afloop waren er tranen van verdriet en tranen van vreugde in het Maracanã in Rio de Janeiro. Het was voor Lionel Messi zijn eerste grote prijs met Argentinië, maar hij zag ook dat voetbalvriend Neymar het moeilijk had met wederom een domper in het Zuid-Amerikaanse landentoernooi.

Neymar en Brazilië werden in de Copa América-editie van 2011 na strafschoppen in de kwartfinales uitgeschakeld door Paraguay. Dat was vier jaar later exact hetzelfde scenario, maar wel zonder Neymar: de vedette kreeg een rode kaart in de groepsfase en werd voor drie duels geschorst. Een jaar later moest Neymar van Barcelona kiezen tussen de jubileumeditie van de Copa América en de Olympische Spelen en hij koos voor het laatste toernooi. In 2019 moest hij wegens blessureleed afzeggen voor de Copa América.

Na de finale in het Maracanã, een stadion waar Neymar tot zaterdag vijf wedstrijden speelde en niet een daarvan verloor, vloeiden de tranen rijkelijk bij Neymar. Ook bij Messi, die als A-international nog nooit een grote prijs met zijn vaderland had gewonnen. De twee, goed bevriend met elkaar sinds hun gezamenlijke periode bij Barcelona, vonden elkaar echter al snel en aan de innige omhelzing kwam maar geen einde.

Neymar feliciteerde ook de rest van de Argentijnse spelers en ontmoette Messi ook nog in de catacomben van het stadion. De twee aanvallers namen plaats op de trappen en bespraken, al lachend en onder toezicht van de camera’s, waarschijnlijk de wedstrijd.