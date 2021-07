Pérez slaat hard terug: ‘Hij probeert dat al vele jaren zonder succes’

Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez is ernstig in verlegenheid gebracht door een uitgelekt audiobestand uit 2006, waarin hij clubiconen Iker Casillas en Raúl met de grond gelijkmaakt. In het vijftien jaar oude geluidsfragment, gepubliceerd door El Confidencial, noemt Pérez het duo ‘de twee grootste oplichters uit de clubgeschiedenis’. Op het moment dat de opname is gemaakt had Pérez net zijn eerste periode als voorzitter van de Koninklijke achter de rug. De preses heeft inmiddels via de website van zijn club officieel gereageerd op de geruchtmakende tapes.

Na een periode van zes jaar stapte Pérez in 2006 op als voorzitter van Real Madrid. In het audiofragment noemt hij Raúl als een van de redenen om te vertrekken uit het Santiago Bernabéu. Pérez beschuldigt de toenmalig Real Madrid-spits van het ‘vernietigen’ van de club. “Het is echt heel erg. Men gelooft dat Real Madrid van hem is”, zegt de 74-jarige Pérez in het uitgelekte audiofragment.

Net als Raúl was ook Casillas destijds een vaste waarde in de hoofdmacht. Over de inmiddels oud-doelman had Pérez toentertijd een duidelijke mening: “Iker Casillas is geen keeper voor Real Madrid. Wat wil je dat ik erover zeg? Dat is hij niet, dat is hij nooit geweest. Hij is de grootste mislukking die we hebben gehad”, aldus Pérez in het vijftien jaar oude gesprek.

“Je hebt mensen die hem aanbidden; ik begrijp daar niets van. Mensen verdedigen hem, maar hij is een grote oplichter. Net als Raúl. De twee grootste oplichters uit de geschiedenis van Real Madrid zijn Raúl en Casillas”, deed Pérez er een schepje bovenop. “Ze zijn ontzettend egoïstisch en je kunt niet op ze rekenen. Wie wel op ze rekent, heeft ongelijk.”

Pérez keerde in 2009 terug als voorzitter van Real Madrid. Een jaar na de terugkeer van Pérez vertrok Raúl naar Schalke 04, terwijl Casillas tot 2015 in Madrid bleef alvorens hij naar FC Porto verkaste. De twee clubiconen zijn inmiddels weer terug bij de club. Casillas is werkzaam als assistent van algemeen directeur José Ángel Sánchez; Raúl is trainer van Real Madrid Castilla.

Op de website van Real komt Pérez dinsdagmiddag met een reactie op het door El Confidencial gepubliceerde geluidsfragment. “De zinnen worden uitgesproken in gesprekken die zijn opgenomen door de heer José Antonio Abellán, die de gesprekken al vele jaren zonder succes probeert te verkopen. Het is nu verrassend dat, ondanks de tijd die is verstreken, de krant El Confidencial de uitspraken nu alsnog verzamelt. Het zijn slechts enkele zinnen uit gesprekken met een bredere context. Deze uitspraken komen nu pas boven tafel, zoveel jaar na dat deze gesprekken hebben plaatsgevonden.”

Perez denkt te weten waarom de uitspraken van vijftien jaar geleden nu opeens naar voren worden gebracht. ”Dat heeft te maken met mijn rol als een van de voorvechters van de Super League. Ik heb de kwestie in de handen van mijn advocaten gelegd en zij gaan onderzoeken of er eventuele vervolgstappen volgen”, zo besluit de preses van Real.