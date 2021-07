Vermeer: ‘Mijn zaakwaarnemer zei: ‘Als je in de auto zit, stop dan even’’

Steven Berghuis staat in de belangstelling van Ajax en lijkt voor te sorteren op een vertrek bij Feyenoord. De aanvaller zou de eerste speler worden sinds Kenneth Vermeer in 2014 die een transfer tussen de aartsrivalen maakt. In gesprek met Voetbalzone blikt Vermeer terug op zijn veelbesproken overstap. De doelman, inmiddels actief bij FC Cincinnati, was net zo verrast als iedere andere voetballiefhebber, toen zijn zaakwaarnemer Winnie Haatrecht hem op de hoogte stelde van de serieuze interesse uit Rotterdam.

Vermeer is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde jarenlang voor het eerste elftal. Nadat hij door Jasper Cillessen werd voorbijgestreefd, oriënteerde hij zich op een nieuwe club. "Je komt op een punt dat je niet speelt en dan moet je keuzes gaan maken", vertelt de keeper. "Feyenoord is niet de eerste ploeg waar je aan denkt om naartoe te gaan als bij Ajax vandaan komt en de hele jeugd hebt doorlopen. Maar op dat moment kwam Feyenoord, dat toen ook nog Europees voetbal speelde. Feyenoord wilde groeien en dan krijg je de vraag." Vermeer was zijn hond aan het uitlaten toen zijn zaakwaarnemer belde, memoreert hij.

Vermeer: 'Toen ik naar Feyenoord ging, dacht ik niet aan wat de Ajax-fans zouden vinden'

"Hij zei: ‘Je zit toch niet in de auto, anders moet je even stoppen en even rustig aanhoren wat ik je nu te vertellen heb’. Toen vertelde hij dat hij met Feyenoord had gesproken en vroeg hoe ik daarover dacht. Ik schrok en zei: ‘Wow, eerlijk gezegd heb ik daar nooit aan gedacht’. Hij vroeg me om erover na te denken en zei dat hij na een kwartier zou terugbellen. Toen heb ik met mijn vader gebeld en erover gesproken. Die zei uiteindelijk dat ik het gewoon moest doen", geeft Vermeer aan. "Er gaan verschillende gedachtes door je heen, maar uiteindelijk moet je voor jezelf kiezen en voor je carrière gaan. Je kan op dat punt niet gaan denken wat de supporters ervan zullen vinden."

Vermeer is 'voor zichzelf gegaan' en vond zijn overstap naar Feyenoord de beste optie. Veel haatreacties kreeg hij niet, vertelt hij. "Voor mij was het ook gewoon zaak van: ‘Natuurlijk, je komt van Ajax. Maar als je laat zien dat je honderd procent voor de club geeft, dan gaan de supporters je vanzelf in de armen sluiten.’ Je weet hoe het kan gaan in Rotterdam, dus ik ben er zeker trots op. De verhoudingen tussen Ajax en Feyenoord zijn duidelijk, helemaal bij de supporters. Het kan twee kanten op gaan, maar uiteindelijk heb je het zelf in de hand. Ik had er alle vertrouwen in, anders had ik de keuze ook niet gemaakt. Ik wilde laten zien dat ik mijn best deed en meer kon ik niet doen."

De vijfvoudig Oranje-international is behalve voetballer ook de oprichter van KV Sport. Op die website verkoopt Vermeer keepershandschoenen, terwijl hij ook samenwerkt met keepersscholen om jong talent verder te helpen. "Eens in de maand spreek ik met ze via Zoom en dan bespreken we zaken die zij belangrijk vinden", vertelt de 35-jarige doelman. "Ook met oog op de handschoenen vraag ik hen wat zij aangepast zouden willen hebben en wat hun keepertjes nodig hebben. Ik wil niet alleen verkopen, maar ook een band creëren en een community bouwen."