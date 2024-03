Onbegrip over aantrekken ex-Ajacied: ‘Waarom haal je hem in vredesnaam?’

Bij De Stentor heerst verbazing over de transfer van Kenneth Vermeer naar PEC Zwolle. De 38-jarige doelman leek afgelopen weekend zijn kans te krijgen bij afwezigheid van Jasper Schendelaar, maar zag het doel verdedigd worden door Mike Hauptmeijer.

Schendelaar was ziek afgelopen weekend en dus moest trainer Johnny Jansen schuiven onder de lat. Waar menigeen Vermeer verwachtte, koos de 49-jarige in Heerenveen geboren oefenmeester voor Hauptmeijer.

"Ik had hem wel een beetje zien aankomen, aangezien Hauptmeijer in de bekerwedstrijd tegen AFC ook keepte", licht clubwatcher Merle Heppenhuis toe. "Vermeer is heel lang niet fit geweest. In de voorbereiding heeft hij een blessure opgelopen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hauptmeijer daarentegen wilde verhuurd worden in de winterstop. Dat werd tegengehouden door de club vanwege de blessure bij Vermeer. "Het roept wel de vraag op: waarom haal je in hemelsnaam Vermeer als hij zelfs nú niet kan spelen", aldus Heppenhuis.

"Ze wilden graag een ervaren doelman. Dat snap ik wel, maar Vermeer zit daar echt niets voor niks. Die strijkt een fors salaris op. Dan vraag je je af waarom ze hem halen. Ik vind het symbolisch voor het beleid bij PEC Zwolle."

Sportief snapt Heppenhuis de keuze voor Hauptmeijer wel. "Hij is het hele seizoen fit geweest en heeft aan het begin van het seizoen te horen gekregen dat hij de tweede doelman is. Dat was dus een uitgemaakte zaak."

Vermeer kwam vorig jaar in de MLS Pool terecht. Dat is een groep 'noodkeepers' die kunnen worden ingezet bij clubs die krap zitten door blessures of schorsingen. Afgelopen zomer keerde hij terug naar Nederland met een contract bij PEC Zwolle.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties