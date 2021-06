Analisten fileren Frank de Boer na ‘Advocaatje’: ‘Een statuswissel’

Zondag, 27 juni 2021 om 20:28 • Yanick Vos • Laatste update: 20:45

Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder en Pierre van Hooijdonk snappen niets van de keuze van Frank de Boer om Donyell Malen in de achtste finale tegen Tsjechië (0-2 verlies) naar de kant te halen ten faveure van Quincy Promes na de rode kaart van Matthijs de Ligt. De oud-internationals zijn het erover eens dat Oranje door het ijs zakte tegen de Tsjechen. Desondanks was de wissel van Malen tien minuten na rust onderwerp van gesprek.

“Die wissel… Ik had nóóit Malen eraf gehaald”, zei Sneijder direct na afloop bij de NOS. Van der Vaart kan ook geen begrip opbrengen voor de wissel. “Dan ben je coach en krijgt een speler een rode kaart, dat is gewoon vervelend. Dan breng je Promes en haal je je gevaarlijkste man eraf. Zit er dan niemand op de bank die zegt: zullen we het niet doen? Zullen we Memphis op links en Malen in het centrum houden?”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Hooijdonk sluit zich aan bij Van der Vaart. De oud-spits weet niet wat de gedachte achter de wissel was. “Maar deze mag je wel plaatsen onder de noemer ‘een Advocaatje’”, waarmee hij doelt op de wissel in 2004, toen Dick Advocaat in de wedstrijd tegen Tsjechië Arjen Robben naar de kant haalde ten faveure van Paul Bosvelt. “Maar je gevaarlijkste aanvaller, met snelheid.. Als je met tien man komt te spelen, dan moet je kunnen counteren en dan heb je die snelheid nodig.”

De slechtste man van Oranje krijgt een 2 na wanvertoning in Boedapest

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Oranje. Lees artikel

De oud-spits van Oranje spreekt van ‘een statuswissel’. “Als je toch een aanvaller af wil halen dan had je Memphis eruit moeten halen. Die was heel slecht”, aldus Van Hooijdonk. Van der Vaart: “Je gaat toch niet een aanvaller voor een aanvaller eruit halen als je met tien man komt te staan? Maar het was echt een hele, hele, hele slechte wedstrijd”, zei de oud-middenvelder.

Kraay junior had met tien man zelf gekozen voor een 4-3-2-systeem, met Wijnaldum, De Roon en Frenkie de Jong op het middenveld, en met Depay en Malen in de voorhoede. “Dan kan je met zijn tweeën dat hele slechte verdedigingsduo van Tsjechië onder druk zetten”, aldus Kraay junior, die niets begrijpt van de wissel van De Boer. “Op het moment dat jij Malen eruit haalt heb je geen diepte meer, je hebt geen druk meer, je nodigt een hele zwakke tegenstander uit: kom maar aanvallen, wij hebben geen diepte meer met Depay.”

De Boer werd na afloop gevraagd naar de wissel. “Donyell is een heel explosieve speler. Zestig minuten is eigenlijk wel zijn taks in dit soort wedstrijden op dit moment”, vertelde de bondscoach, die vooraf al het plan om Malen van het veld te halen. “Mijn plan was om Weghorst in te brengen voor Donyell. Maar we gingen 4-4-1 spelen. Dan heb je een jongen die langs de lijn op en neer kan, verdedigend ook zijn mannetje staat en aanvallend hopelijk ook. Vanaf de zijkant is het natuurlijk altijd makkelijk. Wij weten dat Donyell een fantastische speler is. Wij weten dat de koek bij hem op is na zestig of zeventig minuten. Daar moeten we rekening mee houden. Wij weten hoe de jongens in elkaar zitten. Dit was eigenlijk al een beetje voorspeld.”