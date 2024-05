Arjen Robben meldt zich na vierklapper van Haaland in kleedkamer Manchester City

Arjen Robben heeft afgelopen weekend een bezoek gebracht aan Manchester. De voormalig buitenspeler was zaterdag aanwezig bij het duel tussen Manchester City en Wolverhampton Wanderers (5-1), waar hij Erling Haaland viermaal zag scoren. Na afloop meldde hij zich in de kleedkamer.

Bij het duel tussen City en Wolves waren verschillende voetbalsterren aanwezig. Zo keerde David Silva voor het eerst sinds zijn vertrek in juli 2020 terug in het Etihad. De Spanjaard vertrok vier jaar geleden zonder echt afscheid te hebben genomen door de coronapandemie.

Ook Robben was bij het duel van the Citizens aanwezig, schrijven Engelse media. De voormalig Oranje-international speelde in zijn tijd bij Bayern München onder Pep Guardiola, de huidige succestrainer van City.

Arjen Robben en Pep Guardiola werkten succesvol samen bij Bayern München.

Robben was aandachtig toeschouwer bij de vierklapper van Haaland en meldde zich na afloop in de kleedkamer van de Engelse grootmacht. Naar verluidt kreeg hij rond het duel een kijkje in de keuken van zijn voormalig leermeester.

Robben lachte in het verleden eens om de manier waarop Guardiola hem te pas en te onpas belde om over zijn werk te praten. De twee onderhouden een warme band en ontmoetten elkaar zaterdag dus weer sinds lange tijd.

"Guardiola is helemaal bezeten van voetbal", sprak Robben eens. "Hij belde mij een keer om 02:00 uur 's nachts om over de tactiek te praten."

Guardiola trad in 2013 in dienst bij Bayern en zou er uiteindelijk tot 2016 blijven. In die periode won hij met Robben drie landstitels, twee keer de beker, het WK voor clubteams en de Europese Supercup.

Manchester was niet de enige stad die Robben aandeed tijdens zijn bezoek aan Groot-Brittanië. Op sociale media verschenen ook foto's van de oud-aanvaller met voormalig ploeggenoot Thiago Alcántara, wat een bezoek aan Liverpool - Tottenham Hotspur verraadde.

