Gelekt nieuw thuisshirt van Ajax brengt oud clublogo terug

Dinsdag, 22 juni 2021 om 16:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:44

Ajax gaat volgend seizoen inderdaad spelen met het oude clublogo op de borst, zo blijkt uit het gelekte nieuwe thuisshirt van de Amsterdammers, dat op Twitter onthuld wordt door Jimmy Driessen. Geruchten over de terugkeer naar het oude embleem gaan al maanden, maar niet eerder was er een afbeelding van het shirt beschikbaar. Ajax lijkt niet van plan om het clublogo definitief aan te passen: er lijkt sprake van een eenmalige geste aan de fans.

Het nieuwe tenue van Ajax bevat een veel smallere rode baan dan de laatste jaren gebruikelijk is. Verder heeft het tricot een opvallend grote witte ronde hals. Daarmee heeft het shirt veel weg van het tenue uit de jaren zeventig, waarin onder meer Johan Cruijff schitterde en de eerste Europacup 1-titels werden binnengehaald door Ajax. Het is dit jaar precies vijftig jaar geleden dat de Amsterdammers in 1971 de cup met grote oren voor het eerst wonnen.

Op het mogelijk nieuwe shirt van Ajax is dus het oude clublogo te zien, dat in 1928 in gebruik werd genomen door de Amsterdammers. Vanaf het seizoen 1991/92 nam Ajax afscheid van dat logo: sindsdien spelen de hoofdstedelingen met het huidige embleem op het shirt. Onder supporters van de club leeft al jaren het sentiment om terug te willen keren naar het vorige logo, dat mooier zou zijn.

Johan Cruijff vecht in het seizoen 1971/72 een duel uit met Aad Mansveld van FC Den Haag.