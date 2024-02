VZ Weekend Quiz: Welke Nederlanders kwamen ooit uit voor AS Roma?

1. Welke club heeft, na Ajax, PSV en Feyenoord, de KNVB Beker het vaakst gewonnen? <p>Kies het juiste antwoord. </p> SC Heerenveen

AZ

FC Utrecht

FC Twente 2. Dit jaar zijn alle amateurploegen al voor de kwartfinale uitgeschakeld. Welke drie amateurploegen wisten de halve finale van de KNVB Beker ooit te halen? <p>Er zijn drie antwoorden goed.</p> IJsselmeervogels

Quick Boys

AFC

Spakenburg

VVSB

Kozakken Boys 3. Dean Huijsen scoorde maandag zijn eerste doelpunt voor AS Roma. Welke andere Nederlander speelde NOOIT bij AS Roma? <p>Kies het juiste antwoord.</p> Maarten Stekelenburg

Urby Emanuelson

Edson Braafheid

Kevin Strootman 4. Luuk de Jong gaat officieel niet mee naar het EK van 2024. Op welke twee eindtoernooien speelde De Jong nog meer NIET? <p>Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn.</p> EK 2012

WK 2022

WK 2014

EK 2020 5. Zet de volgende eindtoernooien op volgorde op basis van de prestatie van het Nederlands elftal. <p>Begin met het eindtoernooi waar Nederland het verste kwam.</p> WK 2014

EK 2000

EK 2008

WK 2006 6. Johan Bakayoko vertrekt deze zomer waarschijnlijk bij PSV. Vanaf welke club maakte hij de transfer naar PSV? <p>Kies het juiste antwoord. </p> Club Brugge

RSC Anderlecht

KV Mechelen

KAA Gent 7. Zet de volgende clubs op volgorde op basis van aantal promoties naar de Eredivisie. <p>Begin met de club die het vaakst is gepromoveerd.</p> FC Volendam

De Graafschap

Willem II

NAC Breda 8. Wie won er het vaakst bij Ajax-PSV? <p>Kies het juiste antwoord.</p> Ajax

Gelijkspel

PSV 9. Welke speler is topscorer aller tijden in de Champions League? <p>Kies het juiste antwoord. </p> Gerd M√ľller

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Robert Lewandowski 10. Zet de volgende spelers op volgorde op basis van doelpunten in de Champions League. <p>Begin met de speler die de meeste CL-doelpunten heeft gemaakt.</p> Karim Benzema

Thierry Henry

Zlatan Ibrahimovic

Didier Drogba

