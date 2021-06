Derksen en V/d Gijp fileren docu over Depay: ‘Heel vermoeiend, heel vervelend’

Zondag, 20 juni 2021 om 23:25 • Laatste update: 23:27

Johan Derksen en René van der Gijp zijn niet te spreken over de documentaire ‘Met beide benen’ over het intensieve herstelproces van Memphis Depay, die zondagavond werd uitgezonden op BNNVARA. Derksen vond de documentaire ‘heel vermoeiend’ en ‘heel vervelend’, terwijl René van der Gijp in het programma De Oranjezomer van SBS6 ‘heel ongemakkelijk’ te zijn geworden van de beelden.

“Ik vond het heel vermoeiend, heel vervelend. Het is een soort rappersact. Van: de hele wereld is tegen mij en ik heb lekker een Rolls Royce”, zo opent Derksen als de documentaire over Depay ter sprake komt. Documentairemaakster Jessica Villerius volgde de revalidatie van Depay, nadat hij in december 2019 een kruisbandblessure opliep. “Ik werd heel ongemakkelijk van de tv waar ik naar zat te kijken”, zo haakt Van der Gijp in. “Kijk, wat je zo’n jongen gunt, is gewoon een leuke vrouw en twee kinderen. Ik denk dat het hem goed zou doen.”

“Hij blaast alles op, zijn moeder blaast alles op. ‘Memphis is een sterk iemand’, het wordt allemaal groter gemaakt als dat het is. Als je straks een leuke vrouw en twee leuke kinderen hebt en je ligt op het strand in Mallorca, is dat leuk en gezellig”, gaat Van der Gijp verder. “Hij zegt ook dingen waarvan ik denk: als een kind van vier het zegt, is het nog niet zo heel erg. Maar als een man van 28 het zegt en je echt nog het idee geeft dat hij je iets meegeeft. Dat is niet goed.”

“Ik heb een andere mening”, zegt de eveneens aanwezige Hans Kraay junior. “Een heel groot stuk van die documentaire gaat over de eerste weken of dagen nadat hij zijn kruisband afscheurde. Hij vindt het megazwaar en dat is ook heel zwaar, maar dat vond ik niet het meest fijne. Er zijn mensen die het veel zwaarder hebben dan iemand die zijn kruisband afscheurt. Daarnaast denk ik wel, in tegenstelling tot Johan en René, dat hij veel leuker en liever is en veel eerder onzeker is dan arrogant. Dat kan heel dicht bij elkaar liggen. Ik heb wel een zwak voor hem.”

“Ik had een mening over die jongen”, geeft Derksen vervolgens te kennen. “Ik heb hem nog nooit ontmoet, maar ik volg hem. Hij is een goede voetballer. Door deze documentaire is die mening volledig bevestigd. Ik word heel erg moe van de verhalen wie er allemaal een moeilijke jeugd gehad heeft, die mag zich zijn hele leven raar gedragen. Hij is toch niet de enige die een wat problematische jeugd heeft gehad?”

“Ik heb anderhalf uur naar een wat vervelende act zitten kijken, van een jongen die denkt dat hij zich zo moet gedragen omdat hij een rolmodel is voor wie dan ook. Heel onvolwassen gedrag, dat doe je als veertienjarige”, vervolgt Derksen. “Ik denk dat een bepaalde categorie jeugd hem wel een stoere jongen vindt, want die kijken naar het horloge, de auto en waar hij woont. Dat maakt best indruk bij jonge mensen. Maar ik denk dat mensen met wat meer levenservaring deze documentaire hoofdschuddend hebben bekeken en daar horen wij bij.”