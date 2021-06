Buitenlandse media onder de indruk van ‘de sensatie van het EK’

Nederland heeft zich na twee wedstrijden op het EK al als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales. Na een 3-2 overwinning op Oekraïne was Oranje donderdagavond met 2-0 te sterk voor Oostenrijk. De buitenlandse media zijn in hun oordeel positief over het team van bondscoach Frank de Boer, dat volgens L’Équipe ‘de sensatie van het EK’ in het team heeft.

Denzel Dumfries werd voor de tweede keer op rij verkozen tot Man of the Match. Nadat de PSV-back afgelopen zondag tegen Oekraïne het winnende doelpunt maakte, bepaalde hij tegen Oostenrijk de eindstand op 2-0 op aangeven van Donyell Malen. L’Équipe licht de ‘onvermoeibare’ rechtsback positief uit: “Hij speelde wederom een grand match. Zoals gebruikelijk racete de rechtsback van PSV over de flank. Hij is op dit moment een van de revelaties van het toernooi”, zo klinkt het.

Ook in andere landen worden de prestaties van Dumfries uitgelicht. “Denzel Dumfries, het was niet de hoofdrolspeler waar Nederland op had gerekend, maar de rechtsachter van PSV mist alleen nog een cape die bij zijn oranje uitrusting past”, aldus Het Laatste Nieuws. BBC schrijft over een ‘prima prestatie’ van Dumfries, terwijl het Spaanse Marca hem ‘een van de verrassingen van dit EK’ noemt.

2-0!?? Donyell Malen, net ingevallen, houdt het overzicht en dan is daar Denzel Dumfries met zijn tweede van dit EK?? #nedoos #euro2020 pic.twitter.com/p0hubAdi1d — NOS Sport (@NOSsport) June 17, 2021

In Oostenrijk worden de complimenten uitgedeeld aan het team van De Boer. “De groepsfavoriet was een maatje te groot”, aldus Kurier. “Nu wacht een play-off tegen Oekraïne. Het positieve eerst: Oostenrijk heeft plaatsing voor de volgende ronde in eigen hand. Het slechte nieuws: aan een punt had het waarschijnlijk niets gehad tegen Nederland, dat verdiend won.” Oostenrijk staat met evenveel punten (drie) als Oekraïne op de derde plaats in Groep C. Maandagavond (21.00 uur) strijden beide landen in een onderling duel om de tweede plaats.

“Oh Oranje”, schrijft BILD, dat Nederland ‘superieur’ vond tegen Oostenrijk. De bezoekers waren na rust nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar kregen toen de 2-0 om de oren van Dumfries. “Net op het moment dat Oostenrijk ging jagen op de gelijkmaker, stormde Oranje weer indrukwekkend naar voren”, schrijft Kicker. De Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeiting zag Oranje de zege minder uitbundig vieren dan tegen Oostenrijk. “Misschien was het de hitte, misschien was het het minder dramatische verloop van de wedstrijd, maar in ieder geval speelde Nederland op een zeer respectabele manier en na deze overwinning zijn ze nu door naar de laatste zestien - duidelijk de beste ploeg in deze groep.”

“Zonder betovering, maar wel met flitsen van de kwaliteit die we van het Nederlands elftal kennen”, schrijft La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse sportkrant gaat in op de terugkeer van Matthijs de Ligt, die het eerste groepsduel moest laten schieten door een liesblessure. “Zijn terugkeer zorgde voor extra compactheid in de achterhoede. Mede daardoor beleefde doelman Maarten Stekelenburg een werkloze avond.” Ook The Guardian was lovend over De Ligt en zag daarnaast dat De Boer afrekende met de kritiek op zijn 5-3-2-systeem. “Na een overwinning met de ijzersterke Matthijs de Ligt in de verdediging, hebben de mannen van De Boer hem het beste antwoord op de critici gegeven: zes punten uit twee wedstrijden.”

Het Nieuwsblad gaat in op de aanwezigheid van Ronald Koeman in de Johan Cruijff ArenA. Hij verliet het Nederlands elftal een jaar geleden voor een kans bij Barcelona. “Daar zat-ie dan, Ronald Koeman. Niet op de bank, maar op de tribune. Wat dacht hij diep van binnen? Zou hij toch niet even spijt hebben gehad dat hij het Nederlandse elftal in de steek liet? Dat hij dit EK – deels in eigen land – liet schieten? Ondanks een topcontract bij Barcelona en een mooi stulpje in de buurt van de Tibidabo kan dat haast niet anders.” Koeman liet zich na afloop van de zege op Oekraïne kritisch uit over Oranje. Hij gaf aan dat hij niet snapte waarom iedereen zo positief was. Die kritiek was volgens de Belgische krant ‘wel een beetje ’awkward’.