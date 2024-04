Dumfries reageert via Instagram op veelbesproken actie tijdens kampioensfeest

Denzel Dumfries heeft via Instagram gereageerd op zijn opmerkelijke actie tijdens het kampioenschap van zijn club Inter. De Nederlandse back hield zondag tijdens de busrit door Milaan een spandoek omhoog, waarop hij AC Milan-verdediger Theo Hernández als een hond ‘aan de lijn’ heeft.

Nu heeft Dumfries zelf gereageerd op het voorval. “Tijdens de parade hield ik een spandoek omhoog, waarop een ongepaste afbeelding te zien was. Ik ben een speler die houdt van rivaliteit in het voetbal, dat is een cruciaal onderdeel van elk spel”, schrijft de vleugelverdediger op Instagram.

“Ik realiseer me dat het omhoog houden van dit spandoek een inschattingsfout was. Het was totaal niet slim van me”, aldus Dumfries.

Inter legde afgelopen maandag beslag op de twintigste landstitel door in de stadsderby directe concurrent Milan te verslaan. Francesco Acerbi en Marcus Thuram zorgden voor een 0-2 voorsprong voor i Nerazzurri, waarna een tegentreffer van Fikayo Tomori niet genoeg was om het kampioensfeest van Inter te verpesten.

In de slotfase van de wedstrijd kregen Dumfries en Hernández het, niet voor het eerst tijdens hun carrière, met elkaar aan de stok. Dumfries zag Hernández tegen een van zijn ploeggenoten oplopen, waarna de Nederlander op hem afstormde. Het opstootje leverde beide heren een rode kaart op.

Dat Dumfries en Hernández niet de beste vrienden zijn werd al een aantal keer eerder duidelijk. In meerdere Milanese derby’s raakten de twee betrokken bij opstootjes en dat moesten ze al vaker bekopen met gele en rode kaarten.

De Chinese zakenman Zhang Kangyang, voorzitter van Inter, is dan ook niet blij met de actie van Dumfries, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De club gaat de 52-voudig international van Oranje hoogstwaarschijnlijk bestraffen met een boete. De actie heeft echter geen invloed op de contractonderhandelingen tussen Dumfries en Inter.

