Arnautovic in aanloop naar Oranje in problemen door extreem juichen

Het gedrag van Marko Arnautovic na derde treffer van Oostenrijk in het EK-duel met Noord-Macedonië (3-1) wordt nader onderzocht, zo heeft de UEFA dinsdag naar buiten gebracht. De voetbalbond van de tegenstander van zondag had reeds om een sanctie voor de aanvaller gevraagd na zijn uitbundige reactie op zijn doelpunt in de slotfase. Arnautovic zou tegenstander Ezgjan Alioski hebben beledigd, terwijl hij ook het verwijt kreeg zich racistisch te hebben geuit.

De UEFA verwijst in de zaak-Arnautovic naar Artikel 31(4) van de reglementen. Daarin is opgenomen dat de Europese voetbalbond een onderzoek mag en kan instellen als een speler de disciplinaire regels overtreedt. Het is derhalve mogelijk dat de aanvaller van Oostenrijk wordt geschorst en hierdoor de ontmoeting met het Nederlands elftal van donderdag in de Johan Cruijff ArenA moet missen. De Oostenrijkse voetbalbond heeft Arnautovic in ieder geval nog geen sanctie opgelegd na de gebeurtenissen van zondag.

Servische en Kroatische media meldden daags na het veelbesproken incident dat aan de lippen van Arnautovic duidelijk is te zien dat hij 'Ich f***e deine Shiptar-Mutter' riep. Vrij vertaald: 'Ik neuk je Shiptar-moeder'. In het Servisch is Shiptar een denigrerende racistische term voor Albanezen. De spelers van Noord-Macedonië hebben dit echter nog niet bevestigd. Arnautovic is geboren en getogen in Wenen, maar zijn familie komt uit Servië, waar nog veel van zijn familieleden wonen.

Zelf zei hij ooit: "Er zit een Serviër in mij". Zijn vermeende beledigingen na het doelpunt waren waarschijnlijk specifiek gericht tegen Ezgjan Alioski, die voor Leeds United speelt en van Albanese afkomst is. Beide spelers zouden gedurende de wedstrijd al met elkaar in een verbale strijd verwikkeld zijn geraakt. Na de wedstrijd was op beelden te zien hoe Arnautovic en Alioski in alle rust op het veld stonden na te praten. Het etnische conflict tussen Servië en Albanië heeft een lange geschiedenis en gaat terug tot de Middeleeuwen. Servië erkent Kosovo, waar etnische Albanezen veruit de grootste etnische groep vormen, nog steeds niet als onafhankelijk land.

Ook over een vermeend handgebaar van Arnautovic ontstond veel ophef. De aanvaller maakte een rondje met zijn duim en wijsvinger en spreidde zijn overige drie vingers, wat in de Balkan wordt opgevat als een non-verbale versie van Arnautovic' beledigingen. Het gebaar wordt soms gebruikt als symbool voor witte suprematie. Het is niet bekend of Arnautovic dit ermee bedoeld heeft en of hij bekend is met het gebaar. Arnautovic herhaalde dat zijn woorden na het doelpunt 'absoluut niets met politiek te maken hadden'. "Aan alle mensen die zich aangesproken voelden: het spijt me. Laten we het allemaal vergeten, het maakt geen deel uit van voetbal."

Arnautovic, die bij het extreme vieren van het doelpunt moest worden tegengehouden door ploeggenoot David Alaba, liet zich maandag via Instagram uit over het incident van zondagavond. "Er zijn gisteren enkele verhitte woorden gevallen in het heetst van de strijd", zo opende de aanvaller zijn relaas. "Ik wil daarvoor mijn EXCUSES aanbieden, vooral richting mijn vrienden uit Noord-Macedonië en Albanië. Ik wil één ding heel duidelijk zeggen: IK BEN GEEN RACIST! Ik heb vrienden in bijna elk land en ik sta voor diversiteit. Iedereen die mij kent weet dat."