De EK-selectie van Oranje-opponent Oostenrijk: dit zijn de kanshebbers

Nog iets meer dan twee maanden en dan is het zover: het EK 2024 in Duitsland. De poule-indelingen zijn inmiddels bekend, het speelschema is af en dus is het nu aan de bondscoaches om knopen door te hakken. Welke 23 spelers nemen zij mee naar het eindtoernooi, en wie laten ze thuis? Dat wordt uiterlijk op 7 juni bekend, maar de komende periode zoomt Voetbalzone alvast in op de opties die de bondscoaches van de belangrijkste landen hebben. Met in deze editie: Oostenrijk.

Oostenrijk verloor in de groepsfase van EURO 2020 met 2-0 van het Nederlands elftal. Desondanks reikte het Alpenland op dat toernooi tot de achtste finale, waarin pas na de verlenging met 2-1 werd verloren van de latere Europees kampioen Itali√ę. Desalniettemin een knappe prestatie van het taaie Oostenrijk, dat opnieuw gaat proberen om de poulefase te overleven op het komende EK. Het bereiken van de kwartfinale is het ultieme doel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De formatie van bondscoach Ralf Rangnick kwalificeerde zich voor drie van de laatste vier EK's en is er dus ook in Duitsland bij na een sterke kwalificatiereeks. Opvallend genoeg speelde Oostenrijk in 1998 voor het laatst op een WK. Sindsdien slaagde de aanstaande opponent van Oranje er steevast niet in om het wereldpodium te bereiken.

In een poule met het Nederlands elftal en verliezend WK-finalist Frankrijk is Oostenrijk niet bepaald de grote favoriet. Maar dat doet niets af aan de grenzeloze ambities van Rangnick, die niet uitsluit dat zijn elftal de finale van het EK kan bereiken. De soms eigenzinnige keuzeheer verwijst daarbij naar de recente overwinningen op Duitsland (2-0) en Turkije (6-1). Oostenrijk hield daarnaast Frankrijk in 2022 op een 1-1 gelijkspel, een wedstrijd die volgens Rangnick had moeten worden gewonnen, en wist met 2-0 te winnen van Itali√ę.

Het huidige Oostenrijk beschikt met David Alaba, Marko Arnautovic en Marcel Sabitzer over drie gevestigde namen. De EK-deelnemer beschikt daarnaast over een mix van ervaren spelers en aanstormde talenten die in Oostenrijk en daarbuiten steeds meer naam maken. Wie neemt Rangnick uiteindelijk mee naar Duitsland? Voetbalzone blikt vooruit.

Keepers

Rangnick kiest op EURO 2024 zo goed als zeker voor Alexander Schlager onder de lat. De 28-jarige en 1.84 meter lange doelman van Red Bull Salzburg heeft pas 15 interlands achter zijn naam, maar beschikt momenteel over de beste papieren om zijn land te dienen op het EK. Schlager was eerste keus in acht van de laatste negen duels van Oostenrijk.

Patrick Pentz behoort eveneens tot het keepersgilde van de Oostenrijkse selectie. De sinds vorig jaar voor het Deense Bröndby IF actieve keeper (27) hield in maart nog de nul in de met 0-2 gewonnen oefeninterland in en tegen Slowakije. Rangnick kan eventueel ook een beroep doen op de pas 22-jarige Niklas Hedl, die zijn brood verdient in eigen land bij Rapid Wien, en LASK Linz-keeper Tobias Lawal.

Opties: Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Patrick Pentz (Bröndby IF), Niklas Hedl (Rapid Wien), Tobias Lawal (LASK Linz), Daniel Bachmann (Watford)

Alexander Schlager lijkt de eerste keus van Oostenrijk op het EK.

Verdedigers

Rangnick lijkt geen twijfel meer te hebben over het hart van de Oostenrijkse defensie voor de aankomende eindronde, zeker gezien de zware kruisbandblessure die David Alaba opriep. De sterspeler van Real Madrid maakt nog steeds kans op een uitverkiezing, maar de kans op speeltijd lijkt klein. Kevin Danso, die met RC Lens dit seizoen tweemaal uitkwam tegen PSV in de poulefase van de Champions League, is mede hierdoor uitgegroeid tot een zekerheidje achterin. De voorstopper (25) met Ghanesezal op het EK zo goed als zeker worden geassisteerd door Philipp Lienhart, sinds 2018 verbonden aan SC Freiburg.

De multifunctionele Maximilian Wöber, tussen 2017 en 2019 actief voor Ajax, mag zich opmaken voor de linksbackpositie. Op de rechterflank is Stefan Posch, ploeggenoot van Joshua Zirkzee en Sam Beukema bij Bologna, de meest voorname kandidaat. Het heeft er alle schijn van dat Rangnick in de groepsfase van het EK kiest voor een viermansdefensie, zoals steeds het geval was in de kwalificatiecyclus.

Wöber voelt wat betreft de linksbackpositie de hete adem van Philipp Mwene in zijn nek. De Oostenrijks-Keniaans voetballer verruilde PSV in augustus 2023 voor FSV Mainz en krijgt onder Rangnick met regelmaat speeltijd. De pas 20-jarige Leopold Querfeld klopt centraal achterin op de deur. Hij debuteerde vorige maand als international. De elf jaar oudere Stefan Lainer is een optie voor de rechterkant van de Oostenrijkse verdediging.

Opties: David Alaba (Real Madrid), Stefan Posch (Bologna), Kevin Danso (RC Lens), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach), Philipp Mwene (FSV Mainz), Leopold Querfeld (Rapid Wien), Flavius Daniliuc (Red Bull Salzburg), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Alexander Prass (Sturm Graz), David Schnegg (Sturm Graz), Dejan Ljubicic (1.FC Köln), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg), Jonas Auer (Rapid Wien), Samson Baidoo (Red Bull Salzburg).

Het is zeer twijfelachtig of David Alaba op tijd fit is voor het EK.

Middenvelders

Het middenveld van Oostenrijk heeft een hoog RB Leipzig-gehalte. In Oostenrijkse voetbalkringen leeft de verwachting dat Nicolas Seiwald, die tevens als rechtsback inzetbaar is, en Xaver Schlager als controleurs zullen fungeren tegen Oranje, Polen en Frankrijk. De aanvallende impulsen moeten komen van Konrad Laimer, die aan zijn eerste seizoen bij Bayern M√ľnchen bezig is, en Marcel Sabitzer. Laatstgenoemde was met Borussia Dortmund verantwoordelijk voor de uitschakeling van PSV in de achtste finale van de Champions League.

Oostenrijk beschikt met Seiwald, Schlager en Laimer over ontzettend veel loopvermogen op het middenveld. Het zijn tevens spelers die weten wat het is om de tegenstander constant onder druk te zetten, wat lastig kan worden voor technisch sterke teams als Oranje en Frankrijk. Sabitzer wordt door volgers van de nationale ploeg gezien als de spelmaker op het middenrif, iemand die zoals Andrea Pirlo in zijn beste dagen het spel verdeelt en voor de aanvoer richting de spitsen zorgt.

Rangnick kan voor zijn ideale middenveld ook kiezen voor Florian Grillitsch, die vorig seizoen niet al te veel indruk maakte bij Ajax. De bondscoach heeft daarnaast jonge en gretige middenvelders als Patrick Wimmer (22), Matthias Seid (23) en Romano Schmid (24) achter de hand. De voormalig coach van onder meer RB Leipzig en Manchester United lijkt in eerste instantie echter te kiezen voor ervaring.

Opties: Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Xaver Schlager (RB Leipzig), Konrad Laimer (Bayern M√ľnchen), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg), Matthias Seidl (Rapid Wien), Romano Schmid (Werder Bremen), Muhammed-Cham Saracevic (Clermont Foot), Florian Kainz (1.FC K√∂ln).

Marcel Sabitzer is de dirigent op het Oostenrijkse middenveld.

Aanvallers

Freiburg-aanvaller Michael Gregoritsch is normaal gesproken de diepste spits van Oostenrijk op het naderende EK. De 1.93 meter lange aanvaller scoorde dit seizoen 11 keer voor zijn Duitse werkgever in 36 duels in alle competities. Gregoritsch is echter niet het ultieme uithangbord van dit elftal en kan soms onvoorspelbaar zijn in zijn manier van spelen. Het gebrek aan een pure afmaker kan Oostenrijk weleens in de problemen gaan brengen in Duitsland.

De verwachting in het Alpenland is dat Christoph Baumgartner (RB Leipzig) kort achter Gregoritsch zal spelen op het EK. De 24-jarige aanvallende middenvelder is volgens kenners enorm gegroeid en kan weleens van grote waarde zijn voor Oostenrijk in Duitsland. De alom geprezen Baumgartner staat op 13 goals in 36 interlands en kan bij een succesvolle eindronde zomaar eens een toptransfer maken.

De bijna 35-jarige Marko Arnautovic is vanwege zijn 111 interlands de meest bekende Oostenrijker. Maar door zijn blessuregevoeligheid is het √ľberhaupt de vraag of Rangnick hem opneemt in de definitieve EK-selectie. Arnautovic miste overigens het EK-duel met Oranje in 2021 wegens een schorsing. De aanvaller van Inter zou beledigende en racistische uitspraken hebben gedaan tegen Ezgjan Alioski in het treffen met Noord-Macedoni√ę. Arnautovic heeft Servische wortels, terwijl de roots van Alioski in Albani√ę liggen.

Opties: Michael Gregoritsch (SC Freiburg), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Marko Arnautovic (Inter), Andreas Weimann (West Bromwich Albion), Maximilian Entrup (TSV Hartberg), Christoph Lang (Rapid Wien), Sasa Kalajdzic (Eintracht Frankfurt), Manprit Sarkaria (Sturm Graz), Guido Burgstaller (Rapid Wien), Marco Gr√ľll (Rapid Wien), Karim Onisiwo (FSV Mainz 05), Junior Adamu (SC Freiburg).

Het is nog helemaal niet zeker of Marko Arnautovic wordt opgenomen in de EK-selectie van Oostenrijk.

Vermoedelijke opstelling

Schlager begint, mits hij fit blijft, als eerste keus onder de lat aan EURO 2024. Danso en Lienhart moeten als centrale verdedigers de diepste spits van Nederland, Frankrijk en Polen uitschakelen. Posch en Wöber maken normaal gesproken de viermansverdediging van Oostenrijk compleet.

Seiwald en Xaver Schlager moeten kort voor de Oostenrijkse defensie voor de controle zorgen. Van Laimer en Sabitzer worden juist weer de aanvallende acties verwacht. Baumgartner krijgt de vrijheid van Rangnick om rondom Gregoritsch de ruimtes op te zoeken.

Vermoedelijke EK-opstelling Oostenrijk: Alexander Schlager; Posch, Danso, Lienhart, Wöber; Seiwald, Xaver Schlager; Laimer, Sabitzer; Baumgartner, Gregoritsch.

Belangrijke afwezigen

Zie jij Oostenrijk de groepsfase overleven? Ja Nee Stem Zie jij Oostenrijk de groepsfase overleven? Ja 33% Nee 67% Totaal aantal stemmen: 18 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Er zijn dus de nodige vraagtekens rondom Alaba, die in december zijn kruisbandblessure afscheurde en minstens zes maanden moet revalideren. Arnautovic is niet zwaar geblesseerd, maar is vanwege zijn vele kleine pijntjes een groot twijfelgeval bij Oostenrijk. Sasa Kalajdzic liep in februari voor de derde keer in zijn loopbaan een zware kruisbandblessure op, waardoor deelname aan het EK voor hem in gevaar is gekomen.