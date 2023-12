Inter-spits Arnautovic bedolven onder ploeggenoten na uiterst fraaie assist

Internazionale heeft zaterdagavond een zakelijke overwinning in de Serie A geboekt. Treffers van Yann Bisseck en Nicolò Barella waren voldoende voor de zege op Lecce: 2-0. Marko Arnautovic stal de show met een prachtige assist bij de tweede Milanese treffer. Dankzij de driepunter heeft koploper Inter weer een voorsprong van vier punten op naaste belager Juventus, dat eerder op de dag met 1-2 won bij Frosinone.

Simone Inzaghi besloot zijn basisploeg op vijf posities te wijzigen na de verrassende midweekse uitschakeling in de Coppa Italia door Bologna (1-2). Yann Sommer keerde terug onder de lat, terwijl Barella, Hakan Calhanoglu en Henrikh Mkhitaryan eveneens hun rentree in de basis maakten.

Wat een heeeeeerlijke assist! ? Marko Arnautovic, de enige echte! Via zijn geniale hakbal maakt Barella de 2-0 ??#ZiggoSport #SerieA #InterLecce pic.twitter.com/e28Si2t0K7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 23, 2023

Lautaro Martínez ontbrak door een blessure, waardoor Marcus Thuram tegen Lecce een spitsenduo vormde met Arnautovic. Denzel Dumfries moest het duel ook laten schieten wegen een spierblessure, Stefan de Vrij en Davy Klaassen begon daarentegen op de bank.

Arnautovic was voor rust twee keer dicht bij een treffer. Bij zijn eerste doelpoging wist Lecce-sluitpost Wladimiro Falcone knap te pareren. Halverwege de eerste helft sloot de Oostenrijker rakelings langs de paal.

De voorsprong kwam er op slag van rust alsnog. Met een afgemeten vrije trap vond Calhanoglu Bisseck, die overtuigend de 1-0 tegen de touwen kopte.

Inter creëerde in het tweede bedrijf een stuk minder kansen. De wedstrijd werd een klein kwartier voor tijd echter wel vroegtijdig op fraaie wijze in het slot gegooid. Dankzij een hakbal van Arnautovic stond Barella uit het niets oog in oog met Falcone, die vervolgens kansloos was: 2-0.

Met een knappe redding op een inzet van Benjamin Pavard voorkwam de doelman van Lecce erger. Kristjan Asllani dacht de score hierna nog verder uit te breiden met een afstandsschot, maar weer had Falcone met een uiterste reflex een antwoord.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Internazionale 17 14 2 1 34 44 2 Juventus 17 12 4 1 15 40 3 AC Milan 17 10 3 4 11 33 4 Bologna 17 8 7 2 9 31 5 Fiorentina 17 9 3 5 8 30 6 Napoli 16 8 3 5 9 27 7 Atalanta 17 8 2 7 8 26 8 AS Roma 16 7 4 5 9 25 9 Lazio 17 7 3 7 0 24 10 Torino 17 6 6 5 -2 24 11 Monza 17 5 6 6 -2 21 12 Lecce 17 4 8 5 -4 20 13 Genoa 17 5 4 8 -4 19 14 Frosinone 17 5 4 8 -6 19 15 Sassuolo 17 4 4 9 -7 16 16 Hellas Verona 17 3 5 9 -8 14 17 Udinese 17 1 11 5 -13 14 18 Cagliari 17 3 4 10 -15 13 19 Empoli 17 3 3 11 -20 12 20 Salernitana 17 1 6 10 -22 9

