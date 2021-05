Advocaat zet vraagtekens bij voorkeur Songfestival: ‘Wat is nou belangrijker?’

Dinsdag, 18 mei 2021 om 14:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:08

Dick Advocaat laat zich dinsdagmiddag duidelijk uit over de problematiek rondom een mogelijke finaleplaats van Feyenoord in de play-offs om Europees voetbal. Mocht Sparta Rotterdam woensdagavond worden verslagen in de halve eindstrijd, dan zal de finale zaterdag niet in De Kuip worden afgewerkt. De gemeente Rotterdam heeft bij de KNVB aangegeven dat ze niet wil dat er zaterdagavond wordt gevoetbald in het stadion van Feyenoord als er een paar kilometer verderop in Ahoy het Eurovisie Songfestival gaande is.

Als Feyenoord woensdag op eigen veld wint van Sparta, neemt de ploeg van Advocaat het in de finale op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen FC Groningen en FC Utrecht. Als Sparta wint, dan wordt de finale buiten Rotterdam gespeeld. De KNVB liet maandag aan het Algemeen Dagblad weten dat er naar een oplossing wordt gezocht. Eenvoudig is dat niet, aangezien het volgens de reglementen niet is toegestaan om de wedstrijd te verplaatsen.

"Ik kan me niet goed voorstellen dat de burgemeester (Ahmed Aboutaleb, red.) het Songfestival belangrijker vindt dan Feyenoord", laat Advocaat aan duidelijkheid niets te wensen over op het persmoment in aanloop naar Sparta-thuis. "Of hij moet geen verstand van voetballen hebben." NOS-verslaggever Bert Maalderink haalt vervolgens aan dat Aboutaleb als burgemeester verantwoordelijk is voor twee grote evenementen op dezelfde dag. Advocaat heeft daar desondanks geen boodschap aan. "Maar wat is nou belangrijker?", vraagt de Feyenoord-coach zich hardop af. "Het voetballen heb ik hoger staan dan het Songfestival."

"Als je ziet hoeveel mensen naar het voetballen kijken. Naar het Songfestival kijken maar een beperkt aantal mensen", legt Advocaat verder uit. "Maar ik laat het verder aan de geleerden over." Maalderink concludeert vervolgens dat Advocaat er nog niet van uitgaat dat de finale van de play-offs niet in Rotterdam zal plaatsvinden. "Zo is dat. Een vraag en een antwoord. Maar dan moeten we wel eerst van Sparta winnen."

