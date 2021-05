Eurovisie Songfestival zit Feyenoord dwars bij bereiken finale play-offs

Maandag, 17 mei 2021 om 17:54 • Yanick Vos

Als Feyenoord zich ten koste van Sparta Rotterdam plaatst voor de finale van de play-offs, zal de eindstrijd niet op zaterdagavond in De Kuip worden afgewerkt. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de gemeente bij de KNVB aangegeven dat ze niet wil dat er zaterdagavond wordt gevoetbald in De Kuip als er een paar kilometer verderop in Ahoy het Eurovisie Songfestival gaande is.

Als Feyenoord woensdag op eigen veld wint van Sparta, neemt de ploeg van Dick Advocaat het in de finale in De Kuip op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen FC Groningen en FC Utrecht. Als Sparta wint, dan wordt de finale buiten Rotterdam gespeeld. De KNVB laat aan de krant weten dat er naar een oplossing wordt gezocht. Eenvoudig is dat niet, aangezien het volgens de reglementen niet is toegestaan om de wedstrijd te verplaatsen.

Het is wel toegestaan om de wedstrijd op een andere locatie af te werken. “We hopen snel duidelijkheid te kunnen geven”, reageert de KNVB. De bond maakte maandag bekend dat supporters welkom zijn bij de play-offs. In De Kuip kan Feyenoord volgens De Telegraaf gesteund worden door maximaal 6500 supporters. Seizoenkaarthouders krijgen voorrang en moeten zich vooraf laten testen op het coronavirus. Vanwege beperkingen is bij de play-offs alleen thuispubliek toegestaan. De clubs die uit spelen, kunnen volgens de regels van de pilot in het eigen stadion een public viewing organiseren.