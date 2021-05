‘Uitkomst van gesprek tussen Laporta en Koeman heeft gevolgen voor Ajax’

Donderdag, 13 mei 2021 om 07:11 • Chris Meijer • Laatste update: 08:51

Joan Laporta en Ronald Koeman gaan een dezer dagen met elkaar om tafel om over de toekomst te praten, zo weten onder meer Sport, Onda Cero en RAC1 te melden. De Nederlandse oefenmeester heeft razendsnel een deel van zijn krediet bij Barcelona verspeeld, waardoor er nu twijfels over hem zijn ontstaan. RAC1 schuift zelfs al drie potentiële opvolgers naar voren, onder wie Ajax-trainer Erik ten Hag.

Het is echter nog verre van vanzelfsprekend dat Barcelona aan het einde van het seizoen afscheid neemt van Koeman. De oefenmeester mag in ieder geval het seizoen afmaken in Catalonië, wat betekent dat hij tegen Celta de Vigo en Eibar nog op de bank zal zitten. Barcelona heeft nog een kans om de landstitel te grijpen, al is die mogelijkheid in de afgelopen week drastisch geslonken. De Catalanen verspeelde zelf op bezoek bij Levante dure punten (3-3), terwijl concurrent Atlético Madrid won van Real Sociedad en de voorsprong daardoor naar vier punten tilde.

Dat Barcelona vermoedelijk geen kampioen gaat worden, wordt Koeman zwaar aangerekend. De Spaanse sportkranten becijferen dat een derde plaats in LaLiga eveneens miljoenen scheelt ten opzichte van de landstitel, die de Catalanen uit de handen zagen glippen door een nederlaag tegen Granada (1-2) en de remise tegen Levante. Voorafgaand aan het duel met Levante klonk er vanuit Spanje al dat er interne twijfels waren over Koeman, die zouden doorzetten indien Barcelona geen kampioen zou worden.

Koeman heeft nog een tot medio 2022 doorlopend contract en dat belemmert een eventueel vertrek. Door de huidige financiële situatie kan Barcelona het zich niet veroorloven om hem een forse ontslagvergoeding mee te geven. Verder zal Barcelona eerst zijn mogelijkheden verkennen als het aankomt op de opvolging van Koeman. ESPN meldde woensdag al dat Barcelona zich tevergeefs bij Hansi Flick gemeld had. RAC1 schuift drie kandidaten naar voren: Francisco Javier García Pimienta (Barcelona B), Xavi Hernández (Al-Sadd) en Ten Hag (Ajax).

Pimeinta zou een goedkope optie zijn, daar hij al bij Barcelona werkt. RAC1 weet dat Xavi en Ten Hag lastiger haalbaar zijn, daar zij allebei hun contract bij hun huidige werkgever recent verlengd hebben. Ten Hag werd eerder gelinkt aan Tottenham Hotspur en zou met de Engelse club hebben gesproken. Ondanks dat hij kort daarna zijn contract bij Ajax verlengde tot medio 2023, zou dat volgens transferexpert Fabrizio Romano niet per se betekenen dat een overstap naar Tottenham volledig van de baan is.