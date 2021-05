Ten Hag sluit EK-deelname niet uit: ‘Maar een zekerheid? Zover is het nog niet’

Maandag, 10 mei 2021

Met het EK in aantocht is bondscoach Frank de Boer druk bezig met de invulling van de definitieve selectie van Oranje. Maarten Stekelenburg lijkt een goede kans te maken om als derde doelman mee te gaan, zo bleek zondag in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. Ook Daley Blind mag nog steeds hopen op een plaats in de EK-selectie, maar over de Ajax-verdediger zijn bij met name Erik ten Hag nog wel de nodige twijfels.

De scepsis bij Ten Hag is er vanwege de enkelblessure die Blind in de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Gibraltar (0-7). "Ik denk dat het zeker nog niet zover is", zei de Ajax-coach op de persconferentie na afloop van de 0-3 zege op Feyenoord van zondag. "Dat hij goede progressie boekt, is wel helder. Het is zeker niet onmogelijk. Maar een zekerheid? Zover is het nog niet." Over de tegen Feyenoord uitblinkende Stekelenburg, die een strafschop van Leroy Fer onschadelijk maakte, klonk een veel optimistischer geluid.

"Het is natuurlijk aan Frank de Boer, maar Stekelenburg was wederom fantastisch vandaag", kreeg de Ajax-doelman lof toegezwaaid van zijn trainer. "Op bijna alle vlakken van het voetballen: in het opbouwen, bij het ballen verwerken, in zijn coaching, in het brengen van rust en vandaag stond hij ook nog eens extra in de spotlights door het stoppen van een penalty op een cruciaal moment." Eerder op de dag kreeg Stekelenburg, die onlangs zijn contract bij Ajax verlengde, al complimenten van De Boer.

"Maarten staat er heel goed voor op dit moment", vertelde De Boer zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie. "Die maakt een hele goed indruk. Justin Bijlow maakt ook een stabiele indruk. Hij heeft natuurlijk veel blessures gehad en ging soms door zijn enthousiasme niet voor het beschermen van zichzelf. Maar op dit moment staat Maarten er wel goed voor, ja." De kans is groot dat De Boer uiteindelijk kiest voor Tim Krul, Jasper Cillessen en Stekelenburg als de doelmannen in de definitieve EK-selectie van Nederland.

De Boer liet zich ook uit over Blind, die net als collega-verdediger Virgil van Dijk herstellende is van een zware blessure. "Dat is natuurlijk een heel andere blessure. En wat ik gehoord heb op dit moment staat hij er goed voor. Hij ligt zelfs voor op schema", bleef de bondscoach van Oranje hoopvol over Blind. "Hij kan zelfs op 28 mei al aansluiten eventueel, als alles goed gaat. Dan heeft hij natuurlijk nog tijd genoeg", aldus De Boer.