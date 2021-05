Strijd tussen Stekelenburg en Bijlow lijkt gestreden bij Oranje

Zondag, 9 mei 2021 om 12:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:54

Frank de Boer acht de kans groot dat Justin Bijlow komende zomer deel uitmaakt van de selectie van Jong Oranje voor het EK, zo heeft hij zondagochtend te kennen gegeven tijdens Goedemorgen Eredivisie. De bondscoach werd gevraagd naar de concurrentiestrijd onder de lat en leek daarbij aan te geven dat de strijd tussen Bijlow en Maarten Stekelenburg wel gestreden is. Beide doelmannen treffen elkaar zondagmiddag tijdens de Klassieker in De Kuip tussen Feyenoord en Ajax.

De Boer koos tijdens de meest recente interlandperiode voor Stekelenburg als derde doelman, daar de goalie van Ajax sinds de dopingschorsing van André Onana het doel van de Amsterdamse club verdedigt. Tim Krul fungeerde de laatste drie WK-kwalificatieduels als nummer één onder de lat. De Boer ontkent dan ook dat Jasper Cillessen de onbetwiste nummer één is. "Ik heb nog geen nummer één. Jasper heeft weer gekeept en heeft een hele goede indruk achtergelaten. Iedereen zal zich moeten bewijzen. Maarten en Tim spelen alles, Jasper heeft een deel gespeeld."

De keepersdiscussie rond het Nederlands elftal is al een tijdje gaande. Cillessen en Krul lijken zeker van hun plek in de selectie tijdens het EK komende zomer, terwijl de discussie over de derde doelman in alle hevigheid is losgebarsten. "Maarten staat er heel goed voor op dit moment", vertelde De Boer zondagochtend. "Die maakt een hele goed indruk. Bijlow maakt ook een stabiele indruk. Hij heeft natuurlijk veel blessures gehad en ging soms door zijn enthousiasme niet voor het beschermen van zichzelf. Maar op dit moment staat Maarten er wel goed voor, ja."

Daarmee lijkt het erop dat Bijlow zich komende zomer bij zijn leeftijdsgenoten van Jong Oranje mag melden voor het EK, waar hij de concurrentiestrijd aan zal moeten gaan met Kjell Scherpen. De tweede doelman van Ajax genoot tot op heden het vertrouwen van bondscoach Erwin van de Looi. De ploeg van Van de Looi neemt het op 31 mei in de kwartfinale van het EK op tegen Jong Frankrijk. Bij een overwinning treft Jong Oranje de leeftijdsgenoten van Duitsland of Denemarken.