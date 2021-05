Dick Advocaat en Feyenoord willen seizoen samen afmaken

Maandag, 3 mei 2021 om 14:16 • Chris Meijer • Laatste update: 14:29

Dick Advocaat en Feyenoord willen het seizoen samen afmaken, zo weet RTV Rijnmond te melden. De 73-jarige oefenmeester is maandagochtend op de club geweest voor een bijeenkomst met zijn assistenten. De spelersgroep treft hij dinsdag pas, maar toch acht de regionale omroep het onwaarschijnlijk dat de selectie Advocaat gaat wegsturen.

Advocaat had zondagavond al contact gehad met technisch directeur Frank Arnesen en zijn technische staf, om te bespreken hoe het nu verder moest na de dramatische 3-2 nederlaag tegen ADO Den Haag. De oefenmeester sloot na afloop van dat duel niet uit dat Feyenoord nog voor het einde van het seizoen zou verlaten. Hij wilde maandagochtend het vertrouwen vanuit de spelersgroep voelen om aan te blijven. Het onderhoud met Arnesen en zijn staf heeft de insteek opgeleverd om het seizoen bij Feyenoord af te maken.

De selectie was maandag echter vrij, waardoor Advocaat en de spelers elkaar dinsdag pas weer treffen. Toch denkt RTV Rijnmond niet dat de spelers gaan pleiten voor het voortijdige vertrek van Advocaat. Het seizoen duurt nog tweeënhalve week. Feyenoord neemt het in het slot van de competitie nog op tegen Ajax, Heracles Almelo en RKC Waalwijk. De kans is groot dat de Rotterdammers daarna play-offs om Europees voetbal moeten spelen. De halve finale van de play-offs wacht op 19 mei, waarna de finale drie dagen later op 22 mei wordt gespeeld.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Advocaat serieus overweegt om op te stappen. Na de teleurstellend verlopen januari-maand gingen directeuren Mark Koevermans en Arnesen in gesprek met Advocaat. “We hebben afgesproken dat we het seizoen afmaken. Voor Advocaat, voor alle spelers die vertrekken”, zei Koevermans onlangs in het programma Goedemorgen Eredivisie. Advocaat nam in oktober 2019 het roer over van de ontslagen Jaap Stam en maakt aan het einde van dit seizoen plaats voor Arne Slot.