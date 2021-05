Driessen haalt uit naar Ajax-directie: ‘Dikke middelvinger naar heel Nederland’

Zondag, 2 mei 2021 om 21:20 • Yanick Vos • Laatste update: 21:49

Valentijn Driessen heeft in zijn column in De Telegraaf hard uitgehaald naar de clubleiding van Ajax. De chef voetbal van de krant vindt het onbegrijpelijk dat de club het heeft toegestaan om de 35ste landstitel te vieren met de fans, die zich zondag met duizenden hadden verzameld buiten de Johan Cruijff ArenA. Driessen vindt dat Ajax is weggelopen voor zijn verantwoordelijkheid door het feest toe te staan. “Directeur Edwin van der Sar en zijn mede-directieleden Marc Overmars, Menno Geelen en Susan Lenderink hebben een enorme dikke middelvinger naar heel Nederland opgestoken door spelers, trainers en staf toe te staan de landstitel te vieren met de fans."

Na de 4-0 overwinning op FC Emmen nam de Ajax-selectie de kampioensschaal in ontvangst in de lege Johan Cruijff ArenA. Duizenden fans stonden de spelersgroep buiten op te wachten onder het parkeerdek. De supporters kregen hun zin doordat de complete spelersgroep, de technische staf en leden van de directie hun gezicht lieten zien en zich lieten toezingen. “Het Ajax-feestje was een middelvinger naar de coronaslachtoffers, medische zorg, politie, horeca, dierentuinen, amusementsparken, handhavers die mensen voor 95 euro op de bon moeten slingeren, politiek en alle mensen die zich wel netjes aan de regels houden. En niet te vergeten naar het overgrote deel van de Ajax-aanhang, dat zich wel gedroeg en niet aan de poorten van de Johan Cruijff ArenA stond te rammelen”, schrijft Driessen zondagavond.

Ajax is met grote overtuiging kampioen geworden. De voorsprong op achtervolger PSV bedraagt met nog drie wedstrijden te spelen liefst veertien punten. “Maar het getuigt van een stuitende arrogantie te veronderstellen dat Ajax zich ook inbeeldt boven de wet te staan. Anders valt niet te verklaren dat de clubdirectie het zich veroorlooft om in deze vreselijke coronapandemie een eigen plan te trekken en zich onaantastbaar te wanen.” Driessen vraagt zich ook af waarom algemeen directeur Edwin van der Sar geen poging ondernam om de spelers die zich tijdens de wedstrijd buiten het stadion verzamelden naar huis te sturen. “Sterker, de directie werkte actief en volledig bewust mee aan het negeren van alle coronamaatregelen. Het stond toe dat de Ajax-familie zich pontificaal aan de rand van het parkeerdek meldde met de kampioensschaal en KNVB Beker. Hoe onbeschaamd. Alsof corona niet bestond.”

Duizenden fans vierden zondag het kampioenschap van Ajax buiten de Johan Cruijff ArenA.

Om escalatie te voorkomen besloot de politie zondag niet in te grijpen en een einde te maken aan het feestje dat werd gevierd door de duizenden Ajax-fans. Driessen stelt dat er door de club en burgemeester Femke Halsema grote gezondheidsrisico’s genomen. Hij denkt dat het feest een bron kan zijn voor veel coronabesmettingen. “Blijken de afwegingen van Ajax en Halsema verkeerd uit te pakken dan kan dit niet zonder consequenties blijven voor de verantwoordelijke beleidsbepalers Van der Sar en Halsema”, aldus Driessen, die ook geen goed woord over heeft voor de reactie van Erik ten Hag op het gevoerde coronabeleid. De trainer uitte na afloop van de zege op Emmen kritiek op het besluit om zondag geen supporters toe te laten bij de kampioenswedstrijd. “Waar de ziekenhuizen en ic’s zodanig vol liggen dat reguliere zorg is afgeschaald en code zwart dreigt, vond de trainer van Ajax het onbegrijpelijk dat er geen fans werden toegelaten in het stadion voor de kampioenswedstrijd.”