‘PSV trekt zijn handen af van Mohamed Ihattaren: het is over’

Vrijdag, 16 april 2021 om 21:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:35

PSV heeft de hoop in Mohamed Ihattaren opgegeven, zo claimt Valentijn Driessen in Veronica Inside. De journalist van De Telegraaf acht het bijna zeker dat Ihattaren, die tot medio 2022 vastligt, komende zomer gaat vertrekken uit Eindhoven. "Ik denk dat hij maximaal vier à vijf miljoen euro gaat opleveren", zegt Driessen.

"Ik heb gehoord dat ze bij PSV de handen van hem hebben afgetrokken: het is over", stelt de journalist. "Vind je niet dat ze hem al heel snel hebben laten vallen?", vraagt hij onder meer aan Rik Elfrink, die PSV voor het Eindhovens Dagblad volgt. "Vorig jaar was hij onder Mark van Bommel nog de grote revelatie, de man van dertig of veertig miljoen", vervolgt Driessen. "Eén jaar later met Roger Schmidt is het over."

Elfrink herkent zich in het beeld dat Driessen schetst. "Ik denk dat Valentijn wel redelijk warm zit. Je zit altijd op een dun lijntje in zo’n situatie. Voor hetzelfde geld schiet hij er namelijk weer twee in binnen tien minuten. Maar hij wordt ook beïnvloed door Jan en alleman natuurlijk. Ik denk dat het voor hem gewoon erg ingewikkeld is om deze wereld te managen op negentienjarige leeftijd."

Johan Derksen is het daarmee eens. "Het is ook ingewikkeld, Rik", zegt Derksen. "Als je op je negentiende in zo’n auto rijdt, dat salaris krijgt, je vader komt te overlijden, en je hebt allemaal profiteurs om je heen die mee willen vreten; dan raak je ook in de war. Het kan zijn dat die Duitse coach er niet mee om kan gaan, dat kan. Maar ik had van Toon Gerbrands juist verwacht dat hij de rust en de levenservaring zou hebben om het probleem met die jongen op te lossen."

Elfrink weet dat PSV wel degelijk veel met Ihattaren bezig is geweest. "Ze hebben gewoon echt heel veel met hem gesproken, Johan. Het zit natuurlijk voor een deel in hemzelf: hij moet zelf die stap gaan zetten. Maar ik denk dat PSV het ook wel echt als een nederlaag ziet dat hij niet slaagt. Ik denk dat zij dat intern als een echte nederlaag beschouwen. Als je zo'n jongen tien jaar hebt opgeleid, dan wil je daar ook de vruchten van plukken. Lukt dat niet, dan vindt geen enkele club dat leuk."

Volgens René van der Gijp valt PSV niet per se iets te verwijten in het mislukte huwelijk met Ihattaren. "Soms kan een club daar ook niet veel aan doen. Weet je wat het is: wat hebben ze wel niet bij Feyenoord gedaan met die Leonardo? In de watten gelegd, ouders naar Nederland, een huis, alles... Boodschappen doen... Soms gaat het niet, dan houdt het op. Dat mannetje (Ihattaren, red.) heeft denk ik ook niet het gevoel dat de trainer veel vertrouwen in hem heeft. Dat voel je toch."