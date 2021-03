Frank de Boer begint persconferentie met statement over Qatar

Dinsdag, 23 maart 2021 om 12:49 • Laatste update: 13:21

Frank de Boer is de persconferentie in aanloop naar het WK-kwalifcatieduel tussen Turkije en Nederland, dat woensdagavond in Istanbul wordt afgewerkt, begonnen met een statement over Qatar. De bondscoach van het Nederlands elftal noemt het ‘terecht’ dat het momenteel de vraag of Oranje wel naar het land moet afreizen voor het WK van 2022, dat onder vuur ligt door de erbarmelijke omstandigheden voor de gastarbeiders die aan de stadions werken. Tegelijkertijd stelt De Boer dat Oranje juist wél moet gaan, om met aandacht de situatie te kunnen verbeteren.

“We gaan beginnen aan de WK-kwalificatie, maar de meeste aandacht gaat uit naar of we wel in Qatar moeten spelen”, zo opent De Boer de persconferentie. “Terecht, denk ik. We weten allemaal wat daar is gebeurd of nog steeds gaande is en dat iedereen daar een mening over heeft. Iedereen weet dat het niet goed is, daar zal iedereen het over eens zijn. De KNVB heeft een duidelijk statement gemaakt en was het als een van de eerste bonden zeer oneens met de toewijzing. Met Michael van Praag voorop, volgens mij. Dat gezegd hebbende is het wel naar Qatar gegaan en zeven jaar later begint de kwalificatie. Zoals ook Human Rights Watch en Amnesty International hebben gezegd, zullen we daar wel naartoe moeten. Als we ons kwalificeren uiteraard, dat moeten we nog doen.”

“Als we daar naartoe gaan, proberen we dat onder de aandacht te brengen”, zo gaat de bondscoach van het Nederlands elftal verder. “Dat is een beter idee, dan er nu aandacht aan te schenken. Wij staan erachter als selectie dat het een hele delicate kwestie is, maar laten we hopen dat we samen met andere landen erover kunnen praten. Met statements, bijvoorbeeld. Door er komende maanden aandacht aan te schenken, hopen we de situatie te kunnen veranderen. Ik denk dat dit een goed idee is.”

De Boer besloot zijn actieve voetbalcarrière in Qatar, waar hij voor Al-Rayyan en Al-Shamal speelde. “Ik heb er zelf twee jaar gespeeld. Toen heb ik me niet verdiept in Qatar. Het enige dat ik wist, was dat Batistuta, Guardiola en Effenberg daar speelden en een soort voetbalvakantie hadden. Zo ben ik er ook samen met mijn broer ingegaan. Ik heb ook dingen gezien waar ik vraagtekens bij had. Wat er nu gebeurt, raakt iedereen.” Later gaat hij verder in op zijn ervaringen in Qatar: "Bijvoorbeeld je paspoort inleveren, ik moest ook mijn paspoort inleveren. Het is niet dat ik zomaar het land uit kon, dan moest ik toestemming vragen. Ik was ook een soort gevangene, alleen in een ander perspectief. Wij hadden een Indonesische werkster en we hoorden dat haar 'sponsor' haar echt in zijn macht had."

“We hebben er over gesproken, omdat het een groot onderwerp is”, zo reageert Georginio Wijnaldum op vragen over Qatar. “Zeker omdat de kwalificatie begint. We hebben ook met de KNVB gesproken en Amnesty International is van mening dat we erheen moeten gaan, om een grotere impact op de veranderingen te hebben. Hoe ga je dat doen? Ik denk dat het beter is als je met andere federaties plannen probeert te maken om het probleem aan te pakken. In de loop naar het WK kun je erover gaan nadenken en dan is er meer gesproken tussen de federaties zelf.”

ESPN-verslaggever Pascal Kamperman confronteert Wijnaldum met het feit dat hij zich eerder ook openlijk uitsprak over racisme. “Je moet hier met z’n allen wat aan doen, dat geldt ook als er sprake is van racisme op het veld. Dat kun je niet alleen. Dit is wel anders, maar we kunnen het niet alleen veranderen. Wij hebben er niet voor gekozen om in Qatar te voetballen. Misschien ben jij straks ook wel in Qatar. Het is niet anders voor mij dan voor jou.”

Het WK in Qatar ligt extra onder vuur sinds the Guardian onthulde dat er 6500 gastarbeiders zijn omgekomen bij de bouw van de stadions voor het toernooi. De KNVB kwam afgelopen weekeinde met een statement, waarin de voetbalbond meldde dat Nederland het WK niet zou boycotten. De KNVB denkt niet dat de situatie in Qatar erg zal verbeteren als het Nederlands elftal over anderhalf jaar thuisblijft. Amnesty International riep de KNVB, de FIFA en de Oranje-internationals in een brief op om een einde te maken aan het misbruik van arbeidsmigranten uit landen als Nepal, India en Bangladesh.