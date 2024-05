Vitesse beleeft doorbraak in reddingsplan: Parry ziet af van claim

Vitesse heeft een doorbraak beleefd in het reddingsplan. Het Algemeen Dagblad weet dat Coley Parry afziet van zijn claim op de aandelen, waardoor deze naar de onafhankelijke stichting 'Vitesse voor Altijd' kunnen worden overgedragen. Dat laatste is een belangrijke eis voor de licentiecommissie van de KNVB. Parry's afstand van de claim moet nog wel zwart op wit, zo bevestigt interim-directeur Edwin Reijntjes.

Het zijn angstige tijden in Arnhem. De KNVB heeft Vitesse tot medio mei gegeven om de aandelen van Valeri Oyf over te hevelen naar een onafhankelijke stichting, het belangrijkste vereiste voor het behouden van de proflicentie.

Oyf is namelijk een Rus, om welke reden ING de bankrekening van de Arnhemmers op wil heffen. Parry gooide tot dusver echter roet in het eten.

De Amerikaan wilde de club namelijk nog altijd overnemen met zijn Common Group. Daarom blokkeerde hij de aandelenoverdracht naar Vitesse voor Altijd vooralsnog.

Nu meldt het Algemeen Dagblad, dat zich baseert op een woordvoerder van Vitesse, dat er een doorbraak heeft plaatsgevonden. Reijntjes zou gezegd hebben dat de Eredivisie-degradant 'het redelijk eens is met Parry over de voorwaarden, maar het nog wel vastgelegd moet worden'.

Ook zei de directeur te verwachten snel iets naar buiten te brengen. "We zijn er nog niet, maar het gaat de goede kant op", aldus Reijntjes.

Of Vitesse het haalt of niet, in de Eredivisie voetbalt het komend seizoen sowieso niet. Vanwege de bestuurlijke chaos kregen de Arnhemmers achttien punten in mindering, waardoor ze veroordeeld werden tot de laatste plaats. Mede daardoor vestigde Vitesse een laagterecord qua behaalde punten. Het kan nog maximaal op acht punten komen dit seizoen, één minder dan de negen van RBC, de voormalig recordhouder.

