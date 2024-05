De Telegraaf verwacht snelle deal voor Ajax: ‘Zijn salaris vormt geen obstakel’

Ajax hoopt deze week een definitief akkoord te bereiken met Graham Potter, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Amsterdammers zijn in vergevorderde onderhandelingen met de Engelse trainer over een dienstverband in de Johan Cruijff ArenA. "Het salaris vormt geen probleem", meldt Verweij.

Ajax is naarstig op zoek naar een hoofdcoach voor de lange termijn. Potter, die zijn grootste successen kende als manager van Brighton & Hove Albion, is al weken de belangrijkste kandidaat. "De verwachting is dat Ajax deze week gaat doorpakken met de trainer", zegt Verweij.

Aanvankelijk leek de Engelsman te duur voor Ajax. "Maar Potter schijnt wat in te binden qua eisen. Salaris is sowieso geen probleem, heb ik begrepen. Aanvankelijk was het zo, en dat is ook wel een Engelse traditie, dat de manager altijd één euro, of pond in Engeland, meer verdient dan de best betaalde speler.”

Bij Ajax is Jordan Henderson de absolute grootverdiener in de selectie. "Er is inmiddels wel duidelijkheid dat Potter niet de best betaalde man bij Ajax kan worden. Potter heeft genoeg geld verdiend, of meegekregen, bij zijn vorige club." Chelsea betaalde Potter een ontslagvergoeding van liefst 68 miljoen euro.

Naast Potter is Francesco Farioli van OGC Nice nadrukkelijk in beeld bij Ajax. "Het is echt één van de twee", zegt Verweij, die dat zaterdag ook al in de papieren editie van De Telegraaf schreef.

"Er wordt nu door Ajax ook op twee borden geschaakt, maar ik denk wel dat Potter uiteindelijk de grootste kans heeft. Als ze hem kunnen halen, dan halen ze hem en anders schakelen ze snel door naar Farioli." Potter zit zonder club en kan dus transfervrij worden opgehaald, terwijl Nice een afkoopsom verlangt voor Farioli, die tot medio 2025 vastligt.

