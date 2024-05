Lang kijkt recht in camera, laat zijn tanden zien en waarschuwt Feyenoord

Noa Lang leverde door blessures slechts een kleine bijdrage aan het kampioenschap van PSV, maar viert het titelfeest er niet minder uitbundig om. De linkeraanvaller deelde maandagavond op de platte kar in Eindhoven een ferme waarschuwing uit aan Feyenoord.

Lang speelde slechts elf competitiewedstrijden dit seizoen. "Voor mij was het mentaal een moeilijk seizoen, maar het gaat niet alleen om mij. Ik ben echt blij voor de hele club. We zijn kampioen", zegt Lang in gesprek met Maddy Janssen van ESPN.

Lang kijkt zijn ogen uit op de platte kar in Eindhoven. "Ik heb er veel verhalen over gehoord, maar dat het zo gruwelijk was, dat had ik echt niet verwacht. Kijk even om je heen, je ziet gewoon één grote mensenmassa. Ik kan het niet eens uitleggen."

Lang bracht onder zijn artiestennaam Noano7k het nummer 7k op je feestje uit. Dat is op het titelfeest van PSV al veelvuldig te horen geweest. Lang twijfelt echter over een optreden op het bordes van het Stadhuisplein, waar de spelers maandagavond gehuldigd worden.

"Ik weet niet wat ik ga doen, maar liever treed ik niet op, want ik ben niet Pipo de Clown", zegt de linkeraanvaller.

Lang kijkt al uit naar het nieuwe seizoen. "Ik ben een beetje aan het drinken, omdat ik een beetje de pijn wil vergeten. Ik ben gewoon trots op mijn team en de club. Volgend jaar staan we er weer en ben ik topfit."

"Eerst de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord", waarschuwt Lang, die recht in de camera kijkt en letterlijk zijn tanden laat zien. De wedstrijd om de Super Cup staat over precies negentig dagen gepland, op zondag 4 augustus in het Philips Stadion.

