Feyenoord haalt ook tweede zoon van oud-Oranje-international naar Varkenoord

Feyenoord heeft zich versterkt met Dani Slory, zo delen de Rotterdammers via de officiële kanalen. De zoon van oud-prof Andwélé Slory komt over van NAC Breda, waar hij drie jaar lang in de jeugdopleiding speelde. Daarvoor kwam Dani ook al uit voor Feyenoord. De vijftienjarige verdediger voegt zich bij zijn oudere broer Jaden, die momenteel voor de Onder 18 van de Stadionclub uitkomt.

Het hing al even in de lucht dat een tweede Slory zou gaan terugkeren bij Feyenoord. Het doorgaans betrouwbare Feyenoord Youth Watcher wist eind februari al dat Dani 'thuis zou komen' vanaf komend seizoen.

Nu wordt duidelijk dat de mandekker tot medio 2027 heeft getekend in Rotterdam-Zuid. Na de zomerstop zal Slory aansluiten bij Feyenoord Onder 17.

Zo komen de gebroeders Slory voor het eerst sinds 2021 weer onder één dak te ballen. De drie jaar oudere Jaden behoort tot de Onder 18 van Feyenoord, waar hij dit seizoen de pannen van het dak. De vleugelspits was al goed voor 13 doelpunten en drie assists in 27 wedstrijden. Ook mocht hij begin dit jaar mee op trainingskamp met de eerste selectie in Marbella.

Dat laatste laat bij Dani vermoedelijk nog even op zich wachten. Wel debuteerde de verdediger onlangs voor Nederland Onder 16.

"Ik ben dankbaar dat ik onder toeziend oog van mijn familie en vrienden een driejarig contract hebmogen tekenen", laat hij weten op de Feyenoord-website. "Het voelt goed om weer terug te keren bij de club waar ik in het verleden al een aantal seizoenen heb mogen spelen. Ik wil me op Varkenoord de komende jaren verder ontwikkelen tot een nog completere verdediger."

Dani's vader Andwélé heeft óók een verleden bij Feyenoord. De voormalig rechtsbuiten speelde 53 wedstrijden voor de Rotterdammers tussen 2007 en 2010. Daarvoor kwam Slory uit voor Excelsior, waar hij zelfs het Nederlands elftal haalde. In juni 2007 mocht Slory twee keer opdraven onder toenmalig bondscoach Marco van Basten.

