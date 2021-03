Harde kern Ajax klaar met ‘verrader’ Brobbey: ‘Willen niet dat hij nog speelt’

Woensdag, 17 maart 2021 om 15:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:32

De aanstaande overgang van Brian Brobbey naar RB Leipzig zet kwaad bloed bij de aanhang van Ajax. Fabian Nagtzaam, voorzitter van de Supportersvereniging Ajax, neemt zelfs het woord 'verraad' in de mond. Volgens hem moet trainer Erik ten Hag in de rest van dit seizoen helemaal geen gebruik meer maken van Brobbey. De mening van Nagtzaam vindt massaal gehoor bij de fans van de Amsterdamse club.

"Bij de harde kern heeft Brobbey het verbruid. Ze willen niet dat hij nog speelt voor Ajax", laat Nagtzaam woensdag in duidelijke bewoordingen weten aan Trouw. "Wij zijn het gewend dat spelers vertrekken, maar Brobbey is een kind van de club, opgegroeid bij Ajax. Dat ligt extra gevoelig. Dat wordt door veel supporters als verraad gezien." Het steekt de supporters enorm dat Brobbey ondanks alle inspanningen rondom een nieuw contract gekozen heeft voor een vertrek uit Amsterdam. "De club is heel ver gegaan om hem te behouden, en toch heeft hij in al zijn wijsheid besloten Ajax de rug toe te keren."

De komst van Sébastien Haller in januari vertroebelde het perspectief van Brobbey bij Ajax, maar desondanks staat Nagtzaam volledig achter de tussentijdse komst van de van West Ham United overgenomen spits. "Vóór de winterstop liep het niet zo vlot en het kampioenschap moest wel binnen worden gehaald. Haller was een buitenkansje", zo verduidelijkt de woordvoerder van de Ajax-supporters. Nagtzaam is ondanks zijn woede ook teleurgesteld over het feit dat Brobbey bezig is aan zijn laatste maanden als speler van Ajax. Hij volgt de pas negentienjarige aanvaller namelijk al sinds zijn eerste stappen in de jeugdopleiding van de club.

"Hij heeft alles in zich om een topspits te worden. Technisch had hij nog wat ruwe kantjes, maar in de zestien is hij dodelijk", geeft Nagtzaam als compliment mee aan Brobbey. "Ajax had een goed meerjarenplan met hem, zoals ook met Ryan Gravenberch. Dat traject had Brobbey beter eerst kunnen volgen." Of Brobbey bij Leipzig snel een basisplaats weet te veroveren valt volgens de Ajax-aanhanger nog te bezien. "Hij kan goed invallen, weten we nu, maar kan hij het ook al negentig minuten op topniveau in de Bundesliga?"