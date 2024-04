Elfrink: ‘Hij heeft de clubs voor het uitkiezen, maar is onbetaalbaar voor PSV’

PSV heeft dinsdagochtend onder belangstelling van zo’n tienduizend supporters een open training afgelegd in het Philips Stadion. De ploeg van trainer Peter Bosz maakt zich klaar voor de kampioenswedstrijd tegen Sparta Rotterdam van aanstaande zondag. Joey Veerman trainde individueel, terwijl Armel Bella-Kotchap wel gewoon weer bij de groep aansloot.

Veerman trainde apart op sportcomplex De Herdgang, terwijl de rest van zijn ploeggenoten werd toegejuicht door het aanwezige publiek in het Philips Stadion. Waarom Veerman individueel trainde en of hij er zondag wel of niet bij kan zijn, is onduidelijk.

Iemand die wel weer met de selectie meetrainde, was Bella-Kotchap. De Duitse centrumverdediger kampte onlangs weer met problemen aan zijn gebit en zat om die reden niet bij de selectie tegen sc Heerenveen (0-8 winst) van vorige week donderdag.

Clubwatcher Rik Elfrink meldde eerder deze maand al dat de van Southampton gehuurde Bella-Kotchap bezig is aan zijn laatste weken bij PSV. Door de problemen aan zijn gebit en een slepende schouderblessure kwam de fysiek sterke mandekker niet verder dan zes duels in de hoofdmacht.

Fabrizio Romano berichtte dinsdagochtend dat Bella-Kotchap hoogstwaarschijnlijk vertrekt bij Southampton en kan rekenen op interesse van clubs uit Engeland, Duitsland en Spanje. De vraagprijs is naar verluidt twintig miljoen euro.

Voor dat bedrag gaan de Eindhovenaren Bella-Kotchap niet definitief inlijven, zo geeft Elfrink aan op X. “Hij heeft de clubs voor het uitkiezen, maar is onhaalbaar voor PSV, omdat de club dit risico niet kan (en wil) nemen. Dit zou een deal van zo'n 35 tot 40 miljoen worden met een 5-jarig contract. Dat gaat never nooit gebeuren na het seizoen dat hij nu in Eindhoven heeft gehad.”

Mogelijk zit Bella-Kotchap zondag wel bij de wedstrijdselectie. PSV kroont zich in het thuisduel met Sparta officieel voor de 25ste keer in de clubgeschiedenis tot landskampioen bij een gelijkspel.

PSV is razend populair op dit moment. Denk zo'n 8.000-9.000 mensen bij de training in het Philips Stadion. pic.twitter.com/K4k3eDPAdb — Rik Elfrink (@RikElfrink) April 30, 2024

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties