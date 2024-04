Sneijder en Theo Janssen maken overstap en gaan komend seizoen elders analyseren

Wesley Sneijder en Theo Janssen gaan het analistenteam van Ziggo Sport versterken, zo maakt de zender bekend in een persbericht.

Vanaf het komende seizoen zijn Sneijder en Janssen te zien bij Ziggo Sport. De sportzender heeft vanaf het seizoen 2024/25 het alleenrecht op alle Europese wedstrijden. Het betekent dat Europese duels niet meer op het open net te zien zijn.

Ziggo heeft daarom het analistenarsenaal moeten uitbreiden. Sneijder en Janssen worden toegevoegd aan het team bestaande uit Youri Mulder, Marco van Basten, Rafael van der Vaart en Ruud Gullit.

Janssen maakt de overstap van RTL, dat dus de rechten voor Europees voetbal is kwijtgeraakt. Sneijder schuift geregeld aan bij Veronica Offside, een voetbalpraatprogramma gepresenteerd door Wilfred Genee.

Het is onduidelijk of Sneijder zijn werkzaamheden bij zowel Ziggo als Talpa gaat combineren. Janssen is naast analist ook nog hoofd scouting bij Vitesse.

Daarnaast is er nog nieuws over Noa Vahle en Hélène Hendriks. Vahle gaat stoppen bij Viaplay, waar zij tot aan het einde van dit seizoen de hoofdklasse hockey verslaat.

Hendriks gaat het Europese voetbal in de studio van Ziggo presenteren. Vahle en Hendriks presenteren op 8 juni nog samen Wij Houden van Oranje, een tv-show van Talpa ter voorbereiding op het EK.

