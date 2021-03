Voorzitter van De Graafschap tweet: ‘Fuck Steijn!’

Zaterdag, 13 maart 2021 om 11:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:00

Martin Mos, de voorzitter van De Graafschap, is vrijdagavond uit de bocht gevlogen. Na de zwaarbevochten zege op Telstar (1-2), die voldoende was om de periodetitel te winnen in de Keuken Kampioen Divisie, richtte Mos via Twitter zin pijlen op NAC Breda-trainer Maurice Steijn. "YES !!!! love my club !!! fuck steijn !", tweette Mos.

De onvrede bij Mos komt voort uit de aanstaande transfer van Ralf Seuntjens naar concurrent NAC Breda. Op maandag, toen de overstap nog niet beklonken was, zei Steijn voor de camera van ESPN dat hij alle vertrouwen had in de komst van Seuntjens. Die uitspraak noemde Mos 'erg ongepast'. Seuntjens kondigde daarna zelf zijn afscheid aan. Hij maakt het seizoen wel af in Doetinchem, ondanks weerstand van de harde supporterskern, maar moest zijn aanvoerdersband wel afstaan aan Ted van de Pavert.

YES !!!! love my club !!! fuck steijn ! — Martin Mos (@MartinPeterMos) March 12, 2021

Na het winnen van de periodetitel bleek Mos zijn emoties niet de baas. Zaterdagochtend laat hij zich iets genuanceerder uit. "Weer wakker, heerlijk gevoel, geen goed voetbal, wel de punten, mooiste: we hebben ons niet gek laten maken! Uitgezonderd mijzelf om 11 pm gisteren! ontlading van een graafschapfan", verklaart de voorzitter. In een tweet daarna voegt hij toe: "Inmiddels is er weer genoeg over gezegd, het woord 'fuck' was misschien ongepast, 'trekt een lange neus' was misschien correcter geweest, de boodschap blijft echter hetzelfde.."

Bij NAC is met verontwaardiging gereageerd op de uitspraak van Mos.Algemeen directeur Mattijs Manders reageert zaterdagochtend op de tweet van de preses. "Ik heb een uitstekende relatie met Hans Martijn Ostendorp, directeur van De Graafschap. Ook hebben supporters van onze clubs een goede band. Ook zullen wij De Graafschap met alle egards ontvangen in Breda", doelt Manders op de onderlinge wedstrijd van 28 maart. "Maar een voorzitter die zich op deze manier uitlaat heb ik moeite mee."