Seuntjens maakt op prachtige wijze eerste doelpunt sinds terugkeer in Nederland

In de Keuken Kampioen Divisie heeft Roda JC niet kunnen profiteren van het puntenverlies van koploper Willem II. De nummer drie bleef steken op 0-0 tegen FC Den Bosch. Ralf Seuntjens bezorgde De Graafschap de zege bij FC Eindhoven met zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer op de Nederlandse velden (0-1). FC Emmen - FC Groningen werd door een virusuitbraak in de selectie van Groningen uitgesteld.

FC Den Bosch - Roda JC 0-0

Nummer drie Roda JC zag een van hun smaakmakers Sami Ouaissa uitvallen en was lange tijd het spoor bijster. Het publiek werd alles behalve verwend in Den Bosch. In de tweede helft was Roda de enige ploeg die nog wilde proberen om voor de drie punten te gaan, maar veel verder dan enkele afstandsschoten kwam het niet. Door het punt komt Roda wel op plek twee, met evenveel punten als ADO Den Haag, dat later deze speelronde nog in actie komt.

FC Eindhoven - De Graafschap 0-1

In Eindhoven had de wedstrijd ook lang nodig om los te komen. Voor rust wisten beide ploegen niet te scoren. Na rust kwam Ralf Seuntjens in de ploeg en die had niet lang nodig om de meegereisde supporters van De Graafschap te laten juichen. Een hoge bal werd met de borst teruggelegd door Basar Önal en Seuntjens bedacht zich geen moment. Hij nam de bal via de stuit heerlijk op de wreef en belandde prachtig in de rechterkruising: 0-1. Joey Sleegers dacht daarna de gelijkmaker binnen te schieten, maar werd afgevlagd vanwege buitenspel.

???????? ?????????????????? laat zijn klasse maar weer eens zien met deze schitterende goal??#eingra — ESPN NL (@ESPNnl) January 19, 2024

Helmond Sport - Jong PSV 2-2

Helmond Sport ging lekker van start en kwam via Giannis-Fivos Botos na twaalf minuten op een 1-0 voorsprong. Daarna ging het enige tijd gelijk op, totdat halverwege de eerste helft kwam Jong PSV langszij kwam. Jevon Simons leek de bal te willen voorgeven, maar zag die vervolgens over doelman Wouter van der Steen in de verre hoek ploffen: 1-1. Nog voor rust was de voorsprong hersteld voor de thuisploeg. Spits Anthony van den Hurk maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen. Halverwege de tweede helft werd de gelijke stand weer hersteld via invaller Wessel Kuhn, die een afvallende bal prachtig in de bovenhoek schoot. Daarbij bleef het in Helmond.

Top OSS - Telstar 1-0

In de kelderkraker in Oss viel er lange tijd weinig te genieten. In de absolute slotfase kon de thuisploeg echter toch nog juichen. Invaller Konstantinos Doumtsios kreeg de bal voor de voeten en bezorgde zijn ploeg toch nog de zege. TOP Oss nadert Telstar daarmee tot één punt, maar blijft laatste in de Keuken Kampioen Divisie.

MVV Maastricht - Jong FC Utrecht 3-0

Bryan Smeets maakte een schitterende openingsgoal door de bal van buiten de zestien met heel veel gevoel over doelman Kevin Gadellaa heen te krullen. Vlak na rust verdubbelde MVV de voorsprong. Dailon Livramento lette goed op en profiteerde van een losgelaten bal van Gadellaa. Na de 2-0 zakte de thuisploeg wat terug en kreeg Jong Utrecht een aantal goede kansen, maar tot scoren kwam het niet meer. Smeets schoot daarna nog de eindstand op het bord: 3-0.



Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties