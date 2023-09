Genezen Ralf Seuntjens beleeft droomavond met FC Imabari

Zaterdag, 2 september 2023 om 16:17 • Jonathan van Haaster

Ralf Seuntjens beleefde zaterdag een prachtige avond. De spits viel vier minuten voor tijd in bij zijn club FC Imabari en maakte in blessuretijd de enige treffer van de wedstrijd tegen Giravanz Kitakyushu: 1-0. Seuntjens kreeg vorig jaar maart te horen dat hij lymfeklierkanker had, maar daarvan is hij inmiddels genezen. Seuntjens maakte in juni zijn rentree voor Imabari, maar toen werd al duidelijk dat de Bredanaar langer de tijd nodig had om volledig fit te raken.

Imabari, uitkomend op het derde niveau in Japan, won tot de wedstrijd van zaterdagavond slechts eenmaal in zijn laatste acht duels. De club uit het zuiden van Japan is daardoor afgezakt naar de zesde plaats en kon een overwinning goed gebruiken, al zag het er lange tijd niet naar uit dat dat zou gebeuren tegen hekkensluiter Kitakyushu. Na een korte invalbeurt begin augustus mocht de Bredanaar zaterdagavond in minuut 87 weer invallen, ditmaal voor Kanta Chiba. Het bleek een gouden greep, daar Seuntjens uit een klutssituatie de 1-0 tegen de touwen kopte. Het was zijn tweede treffer voor Imabari, waarvoor hij tot op heden zes duels speelde.

Seuntjens verruilde NAC Breda begin 2022 voor Imabari. Anderhalve maand na zijn entree in Azië werd er een tumor ontdekt. Vervolgens kreeg Seuntjens de diagnose lymfeklierkanker. De routinier keerde direct terug naar Nederland om aan een zwaar behandeltraject te beginnen. Seuntjens was vorig jaar enige tijd somber gestemd over de slagingskansen, maar kijkt inmiddels weer positief naar de toekomst. Begin dit jaar is de rechtspoot namelijk schoon verklaard. “Onwerkelijk, opgelucht en ontzettend dankbaar. Wat een heftig jaar is het geweest voor mij", schreef de aanvaller destijds op Instagram.

De routinier ging afgelopen februari twee keer per week meetrainen bij Sparta Rotterdam om zijn conditie op peil te houden. Seuntjens stapte eind april weer op het vliegtuig naar Japan. De aanvaller richtte zich in een prachtige post op Instagram tot iedereen die hem geholpen heeft. "Dankbaar", opende Seuntjens het bericht. “Dankbaar naar Sparta Rotterdam, Maurice Steijn en alle leden van de staf + spelers. Epic Personal Training Breda ook bedankt. Beide hebben mij de eerste stappen laten maken om mijn lichaam weer te vormen en richting een terugkeer te sturen."