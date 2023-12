Ralf Seuntjens keert terug in Nederland en tekent contract voor half seizoen

Ralf Seuntjens maakt het seizoen af bij De Graafschap, zo maakt de club zondagmiddag bekend. De 34-jarige aanvaller stond de afgelopen twee jaar onder contract bij het Japanse Imabari FC, maar keert nu dus terug in Nederland.

Seuntjens tekent bij De Graafschap een contract tot het einde van het seizoen. In Doetinchem hoopt de broer van Mats promotie naar de Eredivisie te bewerkstelligen.

Eerder stond Seuntjens ook al onder contract bij De Graafschap. Tussen 2019 en 2021 speelde hij 66 wedstrijden voor de Superboeren, waarin hij goed was voor een verdienstelijke 30 goals en 17 assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In maart 2022 koos Seuntjens voor het eerst in zijn carrière voor een buitenlands avontuur. Hij tekende bij Imabari, dat actief is op het derde niveau van Japan. De tijd van Seuntjens bij de Aziatische club werd echter niet wat de aanvaller ervan gehoopt had.

Anderhalve maand na zijn entree in Japan werd er een tumor ontdekt. Vervolgens kreeg Seuntjens de diagnose lymfeklierkanker. De routinier keerde direct terug naar Nederland om aan een zwaar behandeltraject te beginnen.

Seuntjens was vorig jaar enige tijd somber gestemd over de slagingskansen, maar kijkt inmiddels weer positief naar de toekomst. Begin dit jaar is de rechtspoot namelijk schoon verklaard.

'The Seun of God' was, buiten het avontuur in Japan om, zijn gehele carrière actief in Nederland. Hij speelde voornamelijk op het tweede niveau en stond onder contract bij RBC Roosendaal, FC Den Bosch, Telstar, VVV Venlo, De Graafschap en NAC Breda.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties