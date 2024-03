Elftal van de Week: Roda JC hofleverancier na gewonnen burenruzie

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag en zondag werd speelronde dertig afgewerkt. Daar is dit elftal uit ontstaan.

De doelman in het Elftal van de Week is deze keer Calvin Raatsie. Met zijn Roda JC speelde hij de Limburgse derby tegen aartsrivaal MVV Maastricht. In het hol van de leeuw wist de doelman de nul te houden, terwijl hij zijn teamgenoten drie keer zag scoren, waardoor Roda met een ruime overwinning terugkeerde naar Kerkrade. Met vijf reddingen moest de sluitpost nog het nodige karwei verrichten om een tegendoelpunt te voorkomen.

Romano Postema blijft in topvorm verkeren. De spits van FC Groningen is sinds de derde periode aan een enorme scoringsdrift geslagen en die lijn zet hij ook in de vierde periode moeiteloos door. Vrijdagavond viel de verdediging van De Graafschap ten prooi aan de hongerige spits: 4-2. Postema schoot vier keer op het doel van goalie Thijs Jansen en verzilverde er drie. Het was al zijn derde hattrick in de Keuken Kampioen Divisie. Twee weken terug scoorde hij ook al een hattrick tegen MVV (3-0) en in april 2021 namens zijn toenmalige werkgever FC Den Bosch tegen Roda (7-0)

Bij Roda maakte naast doelman Raatsie ook Arjen van der Heide indruk. De aanvaller van de Koempels loste vijf schoten richting doelman Romain Mathys en scoorde daaruit tweemaal. De eerste uit een vrije trap en de tweede (en de derde voor Roda) plaatste hij vanaf randje zestien keurig in de onderhoek. Bij de goal van ploeggenoot Vaclav Sejk gaf Van der Heide tevens de assist, waardoor de Roda JC’er voor het eerst in zijn carrière direct betrokken was bij drie goals in één Keuken Kampioen Divisie-duel.

Ondanks dat De Graafschap het treffen bij FC Groningen met 4-2 verloor, is aanvalsleider Ralf Seuntjens wel opgenomen in het Elftal van de Week. Nadat Groningen al binnen het eerste kwartier op een 2-0 voorsprong kwam, stond de routinier van de Superboeren op. Met twee goals binnen tien minuten tijd zette hij De Graafschap nog voor rust op gelijke hoogte. Voor Seuntjens was het voor het eerst sinds 13 september 2021 dat hij twee keer trefzeker was in één Keuken Kampioen Divisie-duel. Destijds scoorde hij namens NAC Breda tweemaal in het met 6-3 verloren duel tegen Jong Ajax.

Volledige Elftal van de Week

Calvin Raatsie (Roda JC); Giovanni Troupée (TOP Oss), Roshon van Eijma (TOP Oss), Nick Verschuren (Jong Ajax), Joey Müller (Roda JC); Arjen van der Heide (Roda JC), Jesse Bosch (Willem II), Dave Kwakman (Jong AZ), Luciano Valente (FC Groningen); Romano Postema (FC Groningen), Ralf Seuntjens (De Graafschap).





