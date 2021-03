Van der Sar weet waar Ajax-fans al 30 jaar over dromen: ‘Je weet het nooit’

Vrijdag, 5 maart 2021

Edwin van der Sar sluit niet uit dat het oude logo van Ajax ooit weer terugkeert. De algemeen directeur van de koploper in de Eredivisie gaf vrijdagavond in een live-sessie op de Instagram-pagina van Ajax zijn mening over het vooral door de supporters zo geliefde logo, dat in 1928 werd geïntroduceerd en dat tot 1991 zichtbaar was op het shirt van de Amsterdamse club. Van der Sar waarschuwt echter ook dat er niet op korte termijn al een wijziging zal plaatsvinden in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik denk dat het oude logo nooit helemaal is weggeweest", zo benadrukt Van der Sar vrijdagavond in het video-interview op Instagram. "We zijn als club ook erg trots op ons erfgoed. Ik heb zelf in het begin van mijn lopbaan (in het seizoen 1990/91, red.) nog één jaar gespeeld met het oude logo en daarna werd het veranderd. Maar het oude logo is nooit ver weg. Het is nog steeds zichtbaar in het stadion en we gebruiken het soms bij bepaalde merchandise." De Ajax-directeur weigert evenwel om loze beloftes te doen aan de achterban.

Het oude logo is nog steeds zeer geliefd bij de Ajax-aanhang.

"Je weet het nooit, we zullen zien wat de toekomst brengt. Maar op dit moment is het niet aan de orde", geeft Van der Sar duidelijk aan. "We moeten ons nu richten op de sportieve zaken." De algemeen directeur is ondanks de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt tevreden over de hudige stand van zaken in Amsterdam. "Ik hoop dat iedereen ziet dat we het op sportief en commercieel vlak goed doen", aldus de oud-doelman, die niet hoeft te kiezen tussen zijn oude vak en zijn huidige baan. "Dit is niet leuk", zegt hij met een kwinkslag. "Als je kunt keepen en in een kleedkamers met 22 spelers kan zitten, dan is dat geen keuze."

Het oude logo van Ajax kwam in december ook al ter sprake, toen via het doorgaans goed ingevoerde Footy Headlines een Ajax-shirt uitlekte met het voormalige embleem. Met ingang van komend seizoen zou het oude logo naar verluidt terugkeren op het shirt van de lijstaanvoerder, al is daar door de Ajax-leiding nog niets over gecommuniceerd. Door de jaren heen hebben supporters tijdens thuisduels regelmatig acties gevoerd om het dertig jaar geleden vervangen logo terug te krijgen op het shirt.

