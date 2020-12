Gelekt nieuw thuisshirt van Ajax toont het oude clublogo

Ajax gaat mogelijk vanaf volgend seizoen spelen met het oude logo op de borst, zo blijkt uit het mogelijk gelekte nieuwe thuisshirt van de Amsterdammers. Het doorgaans uiterst betrouwbare FootyHeadlines gaat ervan uit dat onderstaand tricot dicht bij het uiteindelijke shirt van Ajax in het seizoen 2021/22 zal zitten.

Het op Twitter verschenen design van het nieuwe shirt van Ajax komt oorspronkelijk van Jack Henderson, een fervent voetbalshirtliefhebber. Henderson staat bekend om zijn betrouwbare informatie als het gaat om het voorspellen van nieuwe voetbaltenues. Zelf geeft de Brit aan 'zestig procent' zeker te zijn van het door hem gelekte Ajax-shirt. "Wij denken dat het ontwerp van Henderson heel dicht in de buurt van het daadwerkelijke tenue komt", voegt het doorgaans goedgeïnformeerde FootyHeadlines toe.

Ajax 21/22 Home Shirt - Prediction (Accuracy estimate: 60%) pic.twitter.com/cmTPQFHiKh — Jack Henderson (@hendocfc) December 20, 2020

Op het mogelijk nieuwe shirt van Ajax is dus het oude clublogo te zien, dat in 1928 in gebruik werd genomen door de Amsterdammers. Vanaf het seizoen 1991/92 nam Ajax afscheid van dat logo: sindsdien spelen de hoofdstedelingen met het huidige embleem op het shirt. Onder supporters van de club leeft al jaren het sentiment om terug te willen keren naar het vorige logo, dat mooier zou zijn.

Van links naar rechts de historie van de logo's van Ajax.