UEFA trekt conclusie: géén racisme tijdens duel tussen PSG en Basaksehir

Donderdag, 11 februari 2021 om 14:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:23

De UEFA heeft geoordeeld dat er bij het incident rond de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir géén sprake was van racisme, zo meldt de Roemeense krant ProSport, die het rapport van de Europese voetbalbond in handen heeft. Er volgt geen straf voor de Roemeense officials, die ervan verdacht werden Pierre Webó, de assistent-trainer van Basaksehir, racistisch te hebben bejegend.

De Champions League-wedstrijd tussen PSG en Basaksehir werd op 8 december na veertien minuten stilgelegd. De Roemeense vierde official Sebastian Coltescu wilde scheidsrechter Ovidiu Hategan wijzen op wangedrag van Webó en duidde hem daarbij aan als 'negru'. Arbiter Hategan gaf Webó vervolgens een rode kaart vanwege misdragingen langs de lijn. Webó voelde zich vervolgens racistisch bejegend en vroeg meermaals aan de officials: "Why do you say negro?" De wedstrijd werd definitief gestaakt en pas de volgende dag uitgespeeld met een compleet nieuwe, ditmaal Nederlandse arbitrage.

Op basis van de beschikbare video en audio is volgens de UEFA vast komen staan dat zowel Coltescu, de vierde official van dienst, als assistent-scheidsrechter Octavian Sovre het woord 'negru' in de mond heeft genomen om Webó aan te duiden. "De Roemeense uitdrukkingen kunnen vertaald worden naar 'die zwarte'", schrijft de UEFA in zijn rapport. "Volgens het taalrapport heeft de Roemeense uitdrukking 'negru' geen pejoratieve of negatieve connotaties."

De UEFA erkent in het rapport dat de uitdrukking als 'controversieel kon worden beschouwd in de context waarin ze werden gezegd en vanwege de vergelijkbare fonetiek tussen het Roemeense woord "negru" en de pejoratieve Engelse term "nigger"'. "Maar de uitdrukkingen kunnen niet worden gezien als discriminerend of racistisch. Bijgevolg is het geen strafbaar gedrag."