Rasmus Højlund rekent met cryptische Instagrampost af met opvallende kritiek

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Rasmus Højlund, die zijn criticasters met een doelpunt het zwijgen oplegde.

Højlund begon woensdagavond op de bank bij Manchester United, dat met 3-2 won van Newcastle United. De Deen kwam na 82 minuten binnen de lijnen en luisterde zijn invalbeurt twee minuten later op met een doelpunt: 3-1. Het was zijn vijftiende doelpunt van het seizoen en zijn negende in de Premier League.

Bij het vieren van zijn doelpunt maakte de Deense aanvalsleider een stiltegebaar en na afloop wendde Højlund zich tot Instagram en plaatste daar een vrij cryptische boodschap: "Ik zorg er even voor dat het nummer achterop mijn shirt goed zichtbaar is", luidde het bericht.

In Engeland denkt men dat Højlund met zijn doelpuntviering en Instagram-post af probeert te rekenen met de kritiek van Sam Luckhurst, journalist bij het Manchester Evening News.

Volgens Luckhurst zouden een aantal Manchester United-spelers namelijk 'niet overtuigd' zijn van de kwaliteiten van de spits en zouden daarom 'onwillig' zijn om hem de bal te passen. Sommige spelers zoeken in de final third andere oplossingen vanwege Højlunds doelpuntendroogte, zo beweerde de journalist.

