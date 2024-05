The Guardian weet hoe groot de kans is dat Ten Hag aanblijft bij Man United

Op dit moment is het volgens the Guardian 'fifty-fifty' of de Nederlander aanblijft als manager van Manchester United. Zeer spoedig zal de Engelse clubleiding duidelijkheid verschaffen aan de Nederlandse manager.

Mogelijk is het lot van Ten Hags aanblijven verbonden aan het resultaat van de FA Cup-finale. Het plan van de Engelse clubleiding zou in ieder geval zijn om na dat duel met Manchester City definitief te beslissen over wie volgend seizoen voor de groep staat in Manchester.

Volgens The Guardian heeft de clubleiding van Manchester United in afwachting daarvan al voorzichtig toenadering gezocht tot McKenna. "De eerste contacten zouden al zijn gemaakt tussen United en het kamp van McKenna, maar bronnen hebben benadrukt dat het nog heel pril is."

McKenna leidde Ipswich Town tot twee opeenvolgende promoties, eerst naar de Championship en vervolgens naar de Premier League, een prestatie die twaalf jaar eerder voor het laatst plaatsvond, toen Southampton.

De Noord-Ierse manager ligt nog tot medio 2027 vast bij the Tractor Boys, waar hij het volledige vertrouwen geniet. Eerder was McKenna ook al actief bij Manchester United, waar hij zich als jeugdcoach uiteindelijk opwerkte tot assistent-trainer van eerst Jose Mourinho en later Ole Gunnar Solskjaer.

Het voetbal dat McKenna speelt is dynamisch en doelpuntrijk. Met 92 treffers maakte Ipswich dit seizoen de meeste doelpunten van de gehele competitie. Vorig jaar, in de League One, waren dat er 101. 19 meer dan welk team dan ook.

McKenna is overigens niet de enige gegadigde om het stokje eventueel over te nemen van Ten Hag. Ook Engeland-bondscoach Gareth Southgate wordt veelvuldig in verband gebracht met de trainerspost op Old Trafford. Bovendien zingen de namen van Thomas Frank (Brentford) en Graham Potter, die toch niet naar Ajax vertrekt, rond.

