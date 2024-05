Howe ontsteekt na verloren duel met Manchester United in tirade over VAR

Newcastle United-manager Eddie Howe is niet te spreken over de videoscheidsrechter die de wedstrijd tussen zijn ploeg en Manchester United in goede banen moest leiden. En dat uitgerekend op de dag dat Wolverhampton Wanderers de discussie opende om de VAR af te schaffen.

Premier League-clubs krijgen 6 juni zo de mogelijkheid om te stemmen over het al dan niet afschaffen van de videoscheidsrechter in de Premier League, zo schreef David Ornstein woensdag namens The Athletic.

Als 14 van de 20 clubs instemmen met het afschaffen van de videoscheidsrechter, wordt de motie van Wolves aangenomen en voetbalt men in Engeland volgend seizoen dus zonder videoscheidsrechters.

Wat Howe betreft, is dat misschien niet eens een heel gek idee. De Engelse manager liep na afloop van het verloren duel met Manchester United (3-2) helemaal leeg over het optreden van de VAR.

Zijn woede stamde voort uit een in diens optiek penaltywaardige overtreding op Anthony Gordon. Sofyan Amrabat raakte duidelijk de enkel van de Engelse vleugelaanvaller, maar arbiter Rob Jones wuifde het weg.

Tot onbegrip van Howe. "Ik heb het teruggekeken en het is een overduidelijke penalty", foeterde Howe na afloop op de persconferentie. “Ik begrijp niet waarom de VAR zich er niet mee bemoeid heeft, dat is zijn baan."

"Ik denk nog steeds hetzelfde over de VAR. Ik vind het fijn dat de macht bij de scheidsrechters ligt, zelfs als dat betekent dat ze een strafschop missen, zoals vandaag er een was."

Ook het slachtoffer zelf was verbolgen over het niet ingrijpen van de VAR. "Het kan gebeuren dat de scheidsrechter een verkeerde beslissing maakt, maar ik snap dan niet wat het nut is van de VAR."

Moet de VAR afgeschaft worden?