AZ ziet kassa rinkelen en ontvangt voor de derde keer miljoenen van Bologna

Jens Odgaard maakt definitief de overstap naar Bologna, zo maakt de Italiaanse club via de officiële kanalen wereldkundig.De Italianen huurden de Deense spits eerder dit seizoen van AZ en bedongen daarbij een koopoptie van vier miljoen. Die wordt nu gelicht.

Zo kent Bologna de route naar Alkmaar inmiddels uit het hoofd. Het is namelijk de derde keer in relatief korte tijd dat de Italiaanse ploeg zaken doet met de Noord-Hollanders.

Jesper Karlsson en Sam Beukema verlieten AZ eerder al voor de ploeg waar Thiago Motta de leiding heeft. Ook toen maakte Rossoblú de nodige miljoenen over naar de bankrekening van AZ.

De Zweedse vleugelspeler leverde AZ elf miljoen euro op, terwijl Bologna ook negen miljoen euro overmaakte om Beukema los te weken uit Alkmaar. Door het vertrek van Odgaard kan AZ wederom vier miljoen euro bijschrijven.

Odgaard tekende in de winter aanvankelijk tijdelijk bij Bologna. In zijn eerste twee duels in dienst van Bologna was de Deen gelijk goed voor een doelpunt. Door een dijbeenblessure was de aanvaller enkele weken niet inzetbaar.

Toch noteerde hij nog zes duels in de Serie A, afwisselend als basisspeler en invaller. Daarin wist de aanvalsleider voldoende te presteren om de clubleiding te overtuigen zijn koopoptie in het contract te lichten. Zo zal hij volgend jaar concurreren met Joshua Zirkzee, mits de Nederlander niet vertrekt.

Voor Beukema pakte de transfer zeer verdienstelijk uit. Hij veroverde snel een basisplaats in Italië en is aldaar een vaste basisklant. Voor Karlsson pakte de overstap minder gelukkig uit. De Zweed speelde sinds oktober, mede door een knieblessure, maar één keer mee bij Bologna.

